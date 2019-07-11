Son kullanım tarihi geçmiş olsa da yiyebileceğiniz bazı yiyecekler

Paketli gıdaların ambalajlarında yazan son kullanım tarihlerinin o yiyeceklerin bozulduğu gün olduğunu düşünürüz. Ancak bazı gıdaları son kullanım tarihlerinden sonra da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kimisi birkaç hafta, kimisi ise aylarca güvenle yenebilecek bazı yiyecekler..

Kuru makarna:

Uzmanlar, paketi açılmamış kuru makarnanın üzerindeki son tüketim tarihinden sonraki 2 yıl içinde güvenle yenebileceğini belirtiyor. Ancak taze makarna aldıysanız, son tüketim tarihinden sonra en fazla 5 gün içinde tüketmeye çalışın. Hemen yemeyecekseniz taze makarnayı dondurucuya kaldırın. Bu durumda 6 ila 8 ay güvenle tüketebilirsiniz. Pişmiş makarna ise buzdolabında 7 gün, dondurucuda ise 6 ila 8 ay dayanabilir.

Kahvaltı gevreği:

Kahvaltılık gevrekler paketleri açılmadığı takdirde, kutunun üzerindeki tarihten sonraki 6 ila 8 ay boyunca tüketilebilir. Paketi açılmış kahvaltılık gevrek ise 4 ila 6 ay boyunca taze kalır. Pişmiş yulaf lapası gibi kahvaltılıklar ise buzdolabında 4-5 gün dayanabilir.

Yumurta:

Yumurtaları kutuları üzerindeki tarihler ne olursa olsun, yumurtanızı satın aldıktan sonraki 3 ila 5 hafta içinde tüketebilirsiniz. Haşlanmış yumurtalar da buzdolabında 1 hafta kadar dayanabilir.

Çiğ et ve tavuk:

Çiğ et ve tavuk buzdolabında birkaç günden fazla dayanamaz. Ancak dondurduğunuz takdirde etlerinizi uzun bir süre saklayabilirsiniz. Dondurulmuş kıyma 3 ila 4 ay, bütün bir tavuk veya hindi ise neredeyse 1 yıl dayanır. Çünkü gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler soğukta üreyemezler. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette bekleyen etin lezzetini kaybedeceği konusunda uyarımızı da yapalım.

Çiğ balık: Et ve tavuk gibi balık da dondurulduğunda 6 ila 9 ay gibi uzun bir süre dayanabilir. Füme balıklar dondurucuda 3 ila 6 ay dayanır. Dondurulmuş halde satın aldığınız balıklar ise buzu çözülmediği takdirde 10-12 ay dayanabilir. Konserve ton balığı ise kapağı açılmazsa son tüketim tarihinden sonraki 2 ila 5 yıl dayanabilir.

Peynir:

Özellikle sert peynirler son tüketim tarihlerinden sonra dayanabilirler. Peynirin bozulup bozulmadığını anlamak için ambalajı yerine görüntüsüne ve kokusuna bakmalısınız. Peynir küflendiyse bile, küflü kısım kesilip atılarak tüketilebilir. Ancak küfün belli bir noktada kalmasına ağ gibi peynirin içine yayılmamış olmasına dikkat edin.

Yeşillikler:

Ispanak, marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri ayıklanmış ve temizlenmiş halde alıyorsanız üstlerindeki tarihi çok geçmeden tüketmenizi tavsiye ederiz. Ancak eğer bunu yapamadıysanız ve yeşillikleriniz yumuşamaya başladıysa 5 ila 10 dakika buzlu suda bekletmek, sebzelerin yeniden canlanmasını sağlayacaktır.

Süt:

Süt şişesinin üzerindeki tarihten sonraki 5-6 gün içinde tükenebilir. Ancak bu sürenin uzunluğu sütün içindeki yağ miktarına bağlıdır. Yağsız sütler 7 ila 10 gün dayanabilir, yağlı sütlerde ise bu süre 5 ila 7 gündür. Süt bozulduğunda topaklanır, ekşi ekşi kokar. Bitkisel kaynaklı sütler ise açılmadıkları takdirde son tüketim tarihinden sonra 1 ay kadar dayanabilirler.

Konserve yiyecekler:

Bu durum bütün konserve yiyecekler için geçerli olmasa da, birçok konserve ürün, son tüketim tarihinden sonra dayanabilir. Hatta 1983’te yayımlanan bir araştırmaya göre, 1930’lardan kalma bir mısır ile 1860’tan kalma bir salata sosu, araştırmanın yapıldığı tarihte halen yenebilir durumdaydı, üstelik besin değerlerini de kaybetmemişti. Bu durumun en önemli istisnası domates, ananas gibi asitli yiyeceklerdir.

Dondurulmuş sebze ve meyveler:

Dondurulmuş sebze ve meyveler, paketleri açılmadığı takdirde, ambalajlarında yazılı tarihten itibaren 8 ila 10 ay kadar daha tüketilebilir.

Yoğurt:

Yoğurt kapağı açılmadığı ve buzdolabında saklandığı takdirde, son tüketim tarihinden sonraki 1-2 hafta boyunca tüketilebilir. Yoğurtlu dondurmalar ise 2 aya kadar taze kalır.

Fıstık ezmesi:

Fıstık ezmesi kapağı açılmadığı takdirde ambalajın üzerindeki tarihten sonraki 1 yıl içinde güvenle tüketilebilir. Doğal fıstık ezmesinin ömrü daha kısadır. Buzdolabında saklandığı takdirde 3 ila 6 ay dayanabilir. Kakaolu fındık ezmeleri ise kapağı açılmamış bile olsa 1-2 aydan fazla dayanmaz.

Ketçap ve hardal:

Ketçap ve hardal gibi sosların kapakları açılmadığı takdirde son kullanım tarihinden sonra tüketilmeleri mümkündür. Açılmamış ketçap 6 ay, açılmamış hardal ise 1 yıl dayanabilir.

Bal:

Hiç bozulmayan yiyecek diye bilinen bal bu özelliğini yapısında neredeyse hiç nem olmamasına borçludur. Ancak bal nemle temas ettiği takdirde bozulabilir. Balın şekerlenmesi de bozulduğu anlamına gelmez. Şekerlenen balı sıcak suda eritip güvenle tüketebilirsiniz.

Turşu:

Turşularınızı buzdolabında, hava almayan bir kapta 2 yıl kadar saklayabilirsiniz. Ancak bu süre içinde yumuşamaya başlayacakları aklınızın bir köşesinde olsun.

Çikolata:

Çikolatanızın tadı bozulmadığı sürece yemenizde bir sakınca yoktur. Eskiyen çikolatanın üzerinde zaman zaman beyaz bir tabaka oluşur. Bu çikolatanın içindeki şekerin ya da yağın kristalize olmasından kaynaklanır ve size zarar verecek bir şey değildir. Akide şekeri gibi şekerler, jöle kıvamlı yumuşak şekerler ve karamel de bir yıl boyunca dayanabilir.

Bisküvi:

Bisküvi bayatlayınca tadını ve gevrekliğini kaybedebilir. Ancak ambalajı açılmamış bir bisküviyi, son tüketim tarihinden sonraki birkaç hafta içinde de yiyebilirsiniz. Öte yandan açılmış paketleri de hava almayan kaplarda saklarsanız, bisküvilerinizin daha geç bayatlayacağını unutmayın.

Vanilya özütü:

Saf vanilya özütü de bal gibi neredeyse hiç bozulmayan yiyeceklerdendir. Hatta zaman geçtikçe lezzeti daha bile kuvvetlenir. Vanilya özütünün üzerindeki tarih geçmiş olsa bile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Kahve:

Hızlı kahve paketleri serin ve kuru bir yerde saklandığı takdirde 2 ila 20 yıl dayanabilir. Hatta buzlukta saklanan hızlı kahve sonsuza kadar bozulmadan kalır. Ancak Türk kahvesini buzdolabında saklamayın. Buzdolabının nemi kahvenizin lezzetini bozacaktır.

Ekmek:

Bayatlamış ekmek eğer üzerinde küf yoksa gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Paketli ekmekler oda sıcaklığında 5 ila 7 gün dayanabilir. Bu ekmekleri buzdolabında da 3-4 gün taze kalacak şekilde saklayabilirsiniz. Ancak ekmeğin üzerinde minik bir küf görseniz bile o ekmeği yememelisiniz. Çünkü ekmeğin içinde görünmeyen küf ağları bulunacaktır.