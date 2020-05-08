Normal terlemenin aksine, soğuk terleme ağır egzersiz veya yüksek sıcaklıkların bir sonucu değildir. Ayrıca gece terlemelerinden farklıdırlar.

Peki, soğuk terleme nedenleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Terleme genellikle vücudun kendini serinletme yoludur. “Soğuk terleme” ise ısı veya efordan kaynaklanmayan ani terleme anlamına gelir. Soğuk terleme kendi başına genellikle sağlık için bir risk teşkil etmemesine rağmen, kalp hastalığı gibi altta yatan daha ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. Peki, soğuk terleme nedenleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

SOĞUK TERLEME NE DEMEK?

Soğuk terlemelere çeşitli farklı durumlar neden olabilir. Genellikle vücudun ”savaş veya kaç” tepkisinden kaynaklanır. Bu vücutlarımız korku, ağrı, şok, nefes darlığı veya düşük kan şekerine tepki verdiğinde tetiklenir. Soğuk terleme kendi başına genellikle sağlık için bir risk teşkil etmemesine rağmen, kalp hastalığı gibi altta yatan daha ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir.

Ortalama bir insanda milyonlarca ter bezi vardır.

Ter bezleri 2 tiptir :

* Ekrin ter bezleri vücudun her yerinde bulunur ve görevi vücudu soğutmaktır.

* Apokrin ter bezleri kasık ve koltuk altı gibi bölgelerde bulunur.

Ekrin ter bezlerinde üretilen ter büyük oranda sudur ve vücudu serinletir. Epokrin ter bezleri de ısı nedeniyle aktif olabilirler. Buna rağmen asıl olarak stres ve hormonal değişiklikler nedeniyle aktif hale gelir ve soğuk terlemeye neden olurlar.

SOĞUK TERLEME NEDENLERİ

Soğuk terlemenin bir çok nedeni olabilir. Genellikle strese karşı tepki olarak gelişir. Soğuk terleme nedenleri arasında oksijen ve kanın vücutta dolaşımını engelleyen durumlarda vardır.

Bunlardan bazıları;

– Şok

Vücudunuz aşırı çevresel koşullara veya ciddi yaralanmalara tepki gösterdiğinde şok oluşur. Vücudunuz şoka girdiğinde, organlarınız işlev görmeleri için oksijen veya kan almaz. Vücudunuz çok uzun süre şok durumunda kalırsa, organlarınız zarar görebilir. Bazı durumlarda, tedavi edilmezse şok ölümcül olabilir.

Diğer belirtiler şunlardır:

* Anormal soluk cilt

* Hızlı nefes alma

* Hasta hissetmek veya kusmak

* Zayıf ya da bitkin hissetmek

* Baş dönmesi

* Anormal kaygı veya stres hissi

– Migren

Migren de soğuk terleme nedenleri arasındadır. Migren şiddetli ağrıya neden olan bir çeşit baş ağrısıdır. Şiddetli migren ağrısı sırasında vücut tepki olarak terler.

– Enfeksiyon veya sepsis

Enfeksiyonlara, vücut dokularına saldıran bakteri veya virüsler neden olabilir. Çoğu durumda, enfeksiyonlar bağışıklık sisteminiz enfeksiyonla savaşmaya çalışırken dokuların iltihaplanmasına neden olur. Sepsis ise kana bakteri ve toksin karışması sonucu oluşan ve bağışıklık sisteminin zarar görmesine neden olan bir sorundur. Bu durum kanın pıhtılaşmasına ve organlara yeterince oksijen gitmesini zorlaştırır, bu da soğuk terlemeye neden olur.

– Stres veya kaygı

Evde, işte veya okulda ağır sorumlulukların neden olduğu stres veya endişe soğuk terlemeyi tetikleyebilir.

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

* Açıklanamayan ağrı

* Kusma

* Kas gerginliği

– Kalp krizi

Soğuk terleme kalp krizinin ilk belirtilerinden biri olabilir.

Soğuk terleme aşağıdaki belirtilerle birlikte görülürse vakit geçirmeden doktora görünün:

* Göğüste çekme, sıkma veya şişkinlik hissi veren rahatsızlık veya ağrı

* Nefes almada zorluk

* Boyun, çene, mide veya sırtdaki rahatsızlık veya ağrı

* Baş dönmesi veya sersemlik

* Bayılma hissi

– Menopoz

Menopoz, vücutta östrojen ve progesteron, seviyelerinin ciddi şekilde değişime uğraması ve adet döngüsünün son bulması ile olur. Bu dönemin en belirgin özellikleri ani sıcak basmaları ve terlemelerdir.

– Hipoglisemi

Düşük kan şekeri olarak da bilinen hipoglisemi, bir kişinin kan şekeri normalin altına düştüğünde ortaya çıkar. Bu durum diyabetli insanlar için özel bir risktir.

– Hipotansiyon

Hipotansiyon, kan basıncı normalden çok daha düşük seviyelere düştüğünde gerçekleşir. Bu durum soğuk terlemeye neden olur.