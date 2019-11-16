banner255
banner69
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
30 0
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
13 0
 
KTFF Karması, rahat kazandı
KTFF Karması, rahat kazandı
400 0
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
18 0
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
48 0
Hentbolda nefes kesen maçlar
Hentbolda nefes kesen maçlar
24 0
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
122 0
banner82

Soğuk duşun faydaları nelerdir?

banner27

Soğuk duş almanın beden ve ruh sağlığına ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz?

Soğuk duşun faydaları nelerdir?

 

 Evet yanlış duymadınız. Soğuk duş almak hem bedensel hem de ruhsal sağlığa inanılmaz fayda sağlıyor. Alışık olmayanlar için başlangıçta işkence gibi gelen bu durum alıştıktan sonra daha canlı ve diri olmanızı sağlayacak. Vücudunuzun virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlarla mücadele etmesini bile kolaylaştıran soğuk duşun bilinmeyen faydaları... 

undefined

Metabolizmayı hızlandırıyor: Soğuk duş kilo kaybına yardımcı olur. Soğuk su vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildin dolaşım sisteminden tüm toksinleri uzaklaştırarak, kilo vermenize yardımcı olur. 

undefined

Cilde ve saçlara fayda sağlar: Cilt ve saç için en güzel doğal yöntemlerden biridir soğuk duş. Soğuk duş saçların canlı gözükmesini cildinizin ise sıkılaşmasını sağlar. Cildimizdeki gözenekleri sıkmak için soğuk su kullanmak çok faydalıdır. Saç bakımında ise soğuk duş saç derisi ve saç köklerinin düzleştirme ve kavrama yeteneğini artırarak, daha parlak, daha güçlü ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.4

undefined

Bağışıklık sistemini güçlenmesine yardımcı oluyor: Soğuk su ile duş almak, vücut direncinizi arttırır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu nedenle, vücudunuzun virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlarla mücadele etmesi daha kolay olacaktır.

undefined

Stresi azaltır: Stresi hafifletmek istiyorsanız, soğuk bir duş kötü ruh halinize yardımcı olur ve sinir seviyenizi azaltır. Ancak bu konuda dikkat etmelisiniz; çünkü bazı durumlarda karşıt etki de yaratabilir.

undefined

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.