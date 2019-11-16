Soğuk duşun faydaları nelerdir?

Soğuk duş almanın beden ve ruh sağlığına ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz?

Evet yanlış duymadınız. Soğuk duş almak hem bedensel hem de ruhsal sağlığa inanılmaz fayda sağlıyor. Alışık olmayanlar için başlangıçta işkence gibi gelen bu durum alıştıktan sonra daha canlı ve diri olmanızı sağlayacak. Vücudunuzun virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlarla mücadele etmesini bile kolaylaştıran soğuk duşun bilinmeyen faydaları...

Metabolizmayı hızlandırıyor: Soğuk duş kilo kaybına yardımcı olur. Soğuk su vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildin dolaşım sisteminden tüm toksinleri uzaklaştırarak, kilo vermenize yardımcı olur.

Cilde ve saçlara fayda sağlar: Cilt ve saç için en güzel doğal yöntemlerden biridir soğuk duş. Soğuk duş saçların canlı gözükmesini cildinizin ise sıkılaşmasını sağlar. Cildimizdeki gözenekleri sıkmak için soğuk su kullanmak çok faydalıdır. Saç bakımında ise soğuk duş saç derisi ve saç köklerinin düzleştirme ve kavrama yeteneğini artırarak, daha parlak, daha güçlü ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.4

Bağışıklık sistemini güçlenmesine yardımcı oluyor: Soğuk su ile duş almak, vücut direncinizi arttırır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu nedenle, vücudunuzun virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlarla mücadele etmesi daha kolay olacaktır.

Stresi azaltır: Stresi hafifletmek istiyorsanız, soğuk bir duş kötü ruh halinize yardımcı olur ve sinir seviyenizi azaltır. Ancak bu konuda dikkat etmelisiniz; çünkü bazı durumlarda karşıt etki de yaratabilir.