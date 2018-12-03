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Sigara Kullanmayan Çalışanlarına Fazladan 6 İzin Günü Veren Japon Şirketi

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Sigara Kullanmayan Çalışanlarına Fazladan 6 İzin Günü Veren Japon Şirketi
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Şirketlerde sigara içen çalışanların birkaç dakikalık sigara molaları birbirine eklenince uzun bir süreye tekabül edebiliyor. Eh, bu da sigara içmeyenlere haksızlık tabii. O insanlar da istemez miydi her gün yarım saat daha az çalışmak? Çekik gözlü, sıcakkanlı, arı gibi çalışkan, sigarayı da pek seven insanların memleketi Japonya‘da faaliyet gösteren bir şirket, bu konuya parmak basan nefis bir davranış sergilemiş. Hem de amaç sadece haksızlığın önüne geçmekten de daha fazlası. Okuyalım!

Her şey, sigara kullanmayan bir çalışanın öneri kutusuna attığı bir şikayet ile başladı. Şikayette, sigara molalarının üretkenliği kötü yönde etkilediği yazıyordu

Bu şikayeti dikkate alan Piala Inc. şirketi, izin politikalarında değişikliğe gitmeye karar verdi

Şirket, sigara içmeyen çalışanlarının yıllık ücretli izin haklarına 6 gün ekleyerek sigara aralarına çıkmayarak çalıştıkları ekstra süreyi onlara geri verdi

Şirket sözcüsü Hirotaka Matsushima, sigara molalarının 15 dakikayı bulduğunu, sigara içmeyen çalışanlara rahatsızlık verdiğini belirtti

Şirketin CEO’su ise bu konuyla ilgili takdire şayan bir yorum yaptı: “Sigara içen çalışanlara ceza vermek yerine onları bu şekilde sigarayı bırakmaya teşvik etmeyi umuyorum”


Japon bir kere, akıllı adam.

İstatistiklere göre Japonya’da yaklaşık 5 insandan 1’i sigara içiyor. Hükümet son zamanlarda sigaraya karşı duyarlılığı arttırmak için çalışmalara başladı ama geç kaldıklarını söylemek yanlış olmaz

Diğer yandan Piala Inc şirketinin uyguladığı yöntem işe yarıyor gibi. Şirkette sigara kullanan çalışandan 5’i sigarayı tamamen bıraktı

Sigarayı bırakanlardan 25 yaşındaki Shun Shinbaba, eskiden günde 2 paket sigara içtiğini belirtiyor ve yeni tatil günlerini tenis oynayarak geçirmeyi planlıyor

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