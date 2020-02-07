Sevgiliniz için alternatif ve anlamlı hediyeler

Sevgililer Günü birçok kişi için yılın en romantik zamanı. Ancak bu özel günde eli ayağına dolaşan ve ne yapacağını bilemeyen birçok kişi de var.

Aşk, zor olduğu kadar vazgeçilmesi zor bir duygu. Bu duygunun tüm dünyada kutlandığı günlerden biri de Sevgililer Günü. Sevgililer Günü’nün tarihinin Roma Dönemi’ne dayandığı düşünülüyor. Bu da yüzyıllardan beri kutlanan bu günü çok daha özel kılıyor. Şimdilerde yüzeysel aşkların ve gösterişin klişeliğiyle lekelenmiş olsa da hala aşkını yüceltmek isteyenler çoğunlukta. Sevgililer Günü denince akla ilk gelenlerden biri de elbette hediye. Amacın sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek olduğu bu günde hediye konusunda yardıma ihtiyacınız varsa sizin için hazırladığımız önerilere göz atabilirsiniz. İşte Sevgililer Günü hediyesi fikirleri…

1. Oyun, festival, konser, maç ya da sinema bileti

Sevgilinize verebileceğiniz en güzel hediye onunla keyifli vakit geçirmek olacaktır. Bu noktada iş sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Birlikte izlemek istediğiniz bir oyun ya da film; gitmek istediğiniz bir konser var mıydı? Ya da onun heyecanla beklediği grup birkaç ay sonra da olsa şehrinize geliyor olabilir. Geçmişe dalın ve bir süre düşünün. Eminiz ki onu mutlu edecek etkinliği bulacaksınız. Sonrasında yapmanız gereken tek şey biletleri alıp güzel bir zarfa koymak ve yanına küçük bir not iliştirmek.

2. Klasik olduğu kadar romantik: Fotoğraf albümü



Evet, fotoğraf albümü oldukça klişe. Ancak ilişkinizin hangi evresinde olursanız olur mutlu olduğunuz anları dijital dünyadan çıkarıp elle tutulur hale getirmek oldukça romantik bir fikir. Bastırdığınız fotoğraflarla bir albüm hazırlayabilir ya da modern dekorasyon fikirleriyle fotoğrafları birleştirebilirsiniz. Alacağınız birkaç ip, minik mandallar, led ışıklar ve sevgilinizin sevdiği atıştırmalıklarla ona güzel bir kutu hazırlayabilirsiniz. Böylece fotoğraf albümünün dışına çıkıp hediyenizi daha yaratıcı hale getirebilirsiniz.

3. Romantik şarkılar eşliğinde bir Sevgililer Günü için: Plak ya da pikap

Nostalji her zaman için romantik sürprizlerin kurtarıcı temasıdır. Günümüzde hem dijital hem de antika pek çok pikap ya da plak bulmak mümkün. Sevgilinizin tercihlerine ve sevdiği müzik türlerine göre ona bir pikap ya da pikapı varsa sevdiği şarkılardan oluşan bir plak derlemesi hediye edebilirsiniz. Sevgiliniz için müzik dinlemek adeta bir tutkuysa bu hediyeye bayılacağına eminiz.

4. Tutkulu hediyelerin başında gelir: Parfüm



Sevgililer günü hediyesi konusunda kararsızsanız yine oldukça klasik ama bir o kadar da tatmin edici bir hediye: parfüm. Eğer sevgilinizin hangi parfümü kullandığını ya da hangi kokuları sevdiğini biliyorsanız ona kaliteli bir parfüm satın alabilirsiniz.

5. Sevgililer Günü akşamına hazırlık: Elbise ya da gömlek

Eğer Sevgililer Günü akşamı için özel bir planınız varsa o akşam sevgilinizin giymek isteyebileceği bir elbiseyi ya da gömleği hediye edebilirsiniz. Elbette bu hediyeyi birkaç saat önce vermek mantıklı olacaktır. Ya da sadece uzun zamandır isteyip bir türlü olamadığı bir giysiyi hediye edebilirsiniz. Eğer beraber geçireceğiniz ilk Sevgililer Günü değilse bu oldukça kullanışlı ve düşünceli bir hediye olacaktır.

6. Birlikte vakit geçirirken eğlenebileceğiniz bir workshop rezervasyonu



Günümüzde yağlı boyadan seramiğe, pastacılıktan teraryuma farklı kategorilerde gün boyunca keyifli vakit geçirebileceğiniz workshop’lar satın alabilirsiniz. Sevgililer Günü için hem yaratıcı hem de birbirinizi daha fazla tanımanıza olanak tanıyan bir seçenek olacaktır. Yapmanız gereken tek şey birlikte eğlenebileceğiniz bir şey seçmek.

7. Kolye, yüzük, bileklik gibi takılar ya da saat



Sevgililer günü hediyesi denince akla ilk gelenlerden biri de takı ve saat. Özellikle kadınlar için Sevgililer Günü’nde alınan hediyelerin başında takılar geliyor. Özellikle kolyeler birçok kişinin hediye seçiminde ilk sırada yer alıyor. Erkekler içinse saat oldukça ince bir hediye seçeneği haline geliyor. Her ikisi de özenle ve alınacak kişilerin zevkleri göz önüne alınarak seçildiğinde sonsuza kadar saklanacak, hatırası kalacak hediyeler. Bu yüzden bu Sevgililer Günü’nde de takı ve saat seçeneklerini yabana atmamalısınız.

8. Baştan sona planlanmış romantik bir tatil

“Ben bu romantiklik işini zirveye taşımak istiyorum.” diyenlerdenseniz sevgilinizler tüm bu karmaşadan uzaklaşabileceğiniz bir tatil planlayabilirsiniz. Üstelik 2020 yılında Sevgililer Günü’nün cumaya dek geldiğini, yani 3 günlük tatil kaçamakları için mükemmel bir fırsat olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

9. Fazla romantikliğe gerek yok kullanışlı olsun diyenlere: Çanta



Eğer Sevgililer Günü romantizminden hoşlanmıyor ancak yine de sevgilinizi mutlu edecek bir şeyler almak istiyorsanız çanta doğru bir seçim olabilir. Son zamanlarda nelerden hoşlandığına, ihtiyaçlarının ne yönde olduğuna dikkat ederseniz en doğru çantayı bulabilirsiniz.

10. “Sevgilim kendini keşfetsin istiyorum” diyenlere: Hobi setleri



Sevgiliniz son zamanlarda neye ilgi duyuyor? Yağlı boya, fotoğraf, modern nakış, bir spor dalı, ahşap boyama, takı tasarım, teraryum, çizim, makrome, seramik gibi pek çok hobi seçeneği arasından birini seçip başlangıç düzeyinde malzemeler alarak sevgilinizi cesaretlendirebilirsiniz. Onun yeni bir tutkusunu keşfetmesini sağlayabilir, onu düşündüğünüzü oldukça romantik bir şekilde gösterebilirsiniz.

11. “Sevgilimin ihtiyaçları her şeyden önce gelir” diyenlere: Küçük ev aletleri



Blender’dan saç düzleştiriciye, waffle makinasından tıraş makinasına, makarna yapma makinasından ekmek kızartma makinasına… Sevgilinizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, aynı zamanda onu mutlu edebilecek pek çok küçük ev aleti var. Yapmanız gereken tek şey sevgilinizi en mutlu edecek olanı bulmak.

12. “Evinde ve odasında hep beni düşünsün” diyenlere: Dekorasyon ürünleri



Sevgilinizin evini veya odasında sizi hatırlatacak bir şeyler olsun isterseniz şık bir dekorasyon ürünü hediye edebilirsiniz.