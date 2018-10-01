Seks Hayatınızı Canlandıracak Yiyecekler

Cinsel istek durumumuz birçok etkene bağlı olduğu için oldukça değişkendir. Günlük, aylık, yıllık değişimler gösterebilen bu durum, sosyal psikoloji veya fiziksel durumunuza da bağlıdır. Cinsel isteği arttıracak yiyecek ve içecekleri tükettiğinizde yüzde yüz bir sonuç beklememelisiniz. Tek etkenin yiyecek ve içecekler olmadığını göze alarak aşağıdaki cinsel isteği arttıracak yiyecek ve içecekler listesini göz atabilirsiniz.

1. İstiridye

Bu yumuşakçaların tüketimi kalp sağlığını korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan akışını arttırır, kemik sağlığını korur ve afrodizyak özellikleri barındırır. Aynı zamanda içerdiği bazı aminoasitlerin cinselliği sağlayan hormonları tetiklediği görülmüştür.

2. Bitter çikolata

Kabul edelim ki herkes çikolata sever ve şimdi yemek için geçerli bir bahaneniz var, çikolata güçlü bir afrodizyaktır. İçerdiği seratonin ve daha da önemlisi fenetilamin maddeleri nedeniyle hafif cinsel istek artırıcı etkiye sahiptir.

3. Kırmızı et

Kırmızı etin barındırdığı çinko miktarını neredeyse herkes bilir. Et hem çinko hem demir hem de B vitamini içerir ve bu hem kadınlar hem de erkekler için libido yükseltici etkiye sahiptir.

4. Antep fıstığı

Antep fıstığı mükemmel bir aperatif. Aynı zamanda lezzetli ve sağlıklılar. Antep fıstığı içerisinde protein, lif, potasyum, fosfor, B6 ve B1 vitamini, bakır, antioksidanlar gibi besin maddelerinden bol miktarda bulunur. Aynı zamanda yapılan bir çalışma bir hafta boyunca düzenli olarak antep fıstığı tüketen erkeklerin daha çabuk sertleştiğini göstermiştir.

5.Tahin – Pekmez

Pekmezde demir, kalsiyum ve potasyum bulunur. Tahinle tüketildiğinde etkisinin artacağı söylenir. Demir, vücutta kırmızı kan hücrelerinin bileşiminde yer alarak oksijen taşıma fonksiyonu görür. Kişinin enerjisinin ve cinsel gücünün artmasını sağlar.

6. Kırmızı acı biber

Ne kadar acı olursa o kadar iyi olur. Acı biberler metabolizmanızı artırır ve endorfinleri uyarır, sizi terletir ve kalp atış hızınızı hızlandırır. Bu, tüm gerekli alanlara akan kanı arttırır. Bu da cinsel isteğinizin artmasına sebep olur.

7. Kırmızı şarap

Kırmızı şarap sevenler için iyi bir haber diyebiliriz. Journal of Sexual Medicine adlı çalışmanın bulguları arasında , bir ya da iki bardak şarap içen kadınların herhangi bir şey kullanmayan bayanlara göre cinsel isteklerinin arttığını göstermiştir.

8. Badem

Badem sirkülasyonu iyileştiren ve kan damarlarını rahatlatan arginin içerir. Bademlerde bulunan bu animo asit ereksiyonu sürdürmenize yardımcı olur.

9. Çilek ve ahududu

Çilek ve ahududu çinko yüklü besinlerdir ve bu da hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü ve arzuyu arttırıcı etkiye sahiptir. Cinsel ilişkide erkeklerin çinko düzeyi düştüğü için, çinko yüklemesi onlar için önemlidir.

10. Nar suyu

Nar suyu vücudunuza birçok açıdan faydalıdır. Nar suyu potasyum, magnezyum ve C vitamini kaynağıdır. Üstelik nar suyu kırmızı şarapla kıyaslandığında üç kat daha fazla antioksidan içerir. Yapılan araştırmalar nar suyu tüketen insanların cinsel isteği yoğunlaştıran testosteron düzeylerinde bir artış olduğunu gösteriyor.

11. Ispanak

Ispanağın vücudumuza bir çok yararı vardır. Konumuza gelecek olursak; ıspanak kan damarlarındaki iltihabı azaltır ve kan akışını hızlandırır. Bunlar da kişide cinsel isteği arttırıcı etkiye sahip olur.

12. Zencefil

Zencefilin kan şekeri düzeyini dengelemesi, kalp hastalığı riskini azaltmasının yanı sıra testosteron seviyesini yani libidoyu arttırır.

13. Kahve

Muhtemelen hemen her gün tükettiğimiz, soğuk günlerde, uykusuz kaldığımız günlerde imdadımıza koşan içeceklerden biridir kahve. Aynı zamanda özellikle kadınlarda cinsel isteğin arttığı gözlendi. Southwestern Üniversitesi’nde bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre sıklıkla kahve içen değil, az kahve içen insanların bu etkileri görmesi daha mümkün.

14. Kuşkonmaz

Kuşkonmaz içeriğinde birçok vitamin, magnezyum ve potasyum barındıran bir sebzedir. Sindirimi hızlandırır ve kalp sağlığını korur.

Pek çok insanın farkında olmadığı şey ise kuşkonmazın libido ve genel cinsel işlevi de iyileştirebileceğidir. Kuşkonmazdaki folat, erkek ve kadınların sağlıklı bir seks için önemli olan histamin üretimini artırmaya yardımcı olur.

15. İncir

İncir hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli meyvelerden biridir. Aynı zamanda incir libidonuzu arttıracak çinko ve magnezyum içerir. Her ikisi de seks hormonlarının üretimi için önemlidir.