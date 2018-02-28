Sapkınlığın Everest'i 16 fetva

Biz de son zamanlarda belki de artışını fark etmediğimiz sapkın açıklamaları derledik
1. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer’in sorusu: “Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?”
2. Sosyal medyada gündem olan ve yazdıkları sonrası görevden alınan Konya’daki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan Ercan Harmancı’nın tweetleri
3. Kayseri’deki otobüs duraklarında bulunan sütyen reklamlarını afişleriyle kapatan Yedi Hilal Gençliği adlı gerici bir grup
4. Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan miniklerin şort giymesinden tahrik olanların şikayetlerinden sonra RTÜK’ün kanala verdiği tarafından 1 milyon liralık ceza
5. Bakanlık onayıyla dağıtılan, 6-10 yaş arası çocuklara okutulan dinî kitap; Amcasının kızından hoşlanan bir adam, onunla para karşılığı ilişkiye girme ve pazarlık çabaları
6. Şeyh Müslim Gündüz’ün “Ananın ve kız kardeşinin kolu-bacağı tahrik eder” açıklaması
7. İlahiyatçı İhsan Şenocak‘ın “Pantolon giyen, kaş aldıran kadınlar cehennemliktir.”
8. Yine İhsan Şenocak: “Genç kayınvalide olan kadınlar şehvet uyandırır, bu da erkeklere haramdır”
9. 6 yaşındaki kız evlenebilir fetvası veren Sosyal Doku Vakfı Başkanı ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ın asansörle ilgili açıklaması: “Asansörde halvet olur.”
10. Yine Nurettin Yıldız anlatıyor; “Yatar yatmaz uyuyun, yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar içinizi gıdıklayan, cinsel dürtülerinizi uyaran şekilde olmamalıdır.”
11. Kaş Sütleğen Yatılı Bölge Ortaokulu’nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni”Erkeğin erkeğe sarılması caiz değildir. Erkek adam erkeğe sarılmaz. Benim dersimde kız ile erkek yan yana oturamaz. Bir erkek öğrencinin bir kız öğrenciye dokunması çok günahtır”
12. İstanbul Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi’nde çalışan temizlik görevlisinin okuldaki kız öğrencileri taciz ettiği iddiasından sonra okul müdürünün cevabı; “Onlar da bu kadar dar giyinmesin”
13. Saklı Gerçekler programında Saffet Umul’un erkeklerin sakal bırakmasında ilişkin yorumu; “Sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin, başka düşünceye girersin!”
14. Yeni Akit yazarı Ahmet Maranki’den ‘inciler’: “TRT’de yayınlanan Payitaht, Diriliş dizilerinin arasında iç çamaşırı, kadın pedi, gazlı içecek reklamı yayınlayanın kellesi alınmalı”
15. Tekirdağ’daki Metin Seçkin Ortaokulu’nda vekaleten müdürlük yapan Metin Demirbağ’ın, okul kantinini kız-erkek olarak ayırması
16. “Şimdi kol nakli olan bir kişi, eşinin saçlarını okşarken, kendisi mi okşamış olacak, yoksa kolunu aldığı kişi mi?”