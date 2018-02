Sapkınlığın Everest'i 16 fetva

Her zaman gericilerin açıklamalarına şahit olsak da fark ettiyseniz son zamanlarda bu açıklamalarda bir hayli artış yaşanıyor. Bunun tam olarak sebebini irdeleyemeden artık “acaba bugün hangi akıllara durgun verecek gerici açıklamayı yapacaklar” ya da “Acaba bu kez neyden tahrik olacaklar?” diye beklentiye girmeye başlıyoruz. Halkın belli kesimine hitap eden bu açıklamalar her ne kadar birçok insanın tepkisini alsa da destekçilerini de beraberinde getiriyor. Kız çocuklarından, genç kayınvalidelere hatta anne babalara kadar uzanan tahrik açıklamalarının ardından bu insanların hayatlarına devam etmesini ister istemez tehlikeli olarak görüyoruz. Her geçen gün artık bu kadarı fazla diye düşünsek de ertesi gün bambaşka bir açıklama ile bizleri şaşırtmayı başarabiliyorlar.

Biz de son zamanlarda belki de artışını fark etmediğimiz sapkın açıklamaları derledik 1. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer’in sorusu: “Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?”

2. Sosyal medyada gündem olan ve yazdıkları sonrası görevden alınan Konya’daki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan Ercan Harmancı’nın tweetleri 3. Kayseri’deki otobüs duraklarında bulunan sütyen reklamlarını afişleriyle kapatan Yedi Hilal Gençliği adlı gerici bir grup 4. Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan miniklerin şort giymesinden tahrik olanların şikayetlerinden sonra RTÜK’ün kanala verdiği tarafından 1 milyon liralık ceza

5. Bakanlık onayıyla dağıtılan, 6-10 yaş arası çocuklara okutulan dinî kitap; Amcasının kızından hoşlanan bir adam, onunla para karşılığı ilişkiye girme ve pazarlık çabaları 6. Şeyh Müslim Gündüz’ün “Ananın ve kız kardeşinin kolu-bacağı tahrik eder” açıklaması 7. İlahiyatçı İhsan Şenocak‘ın “Pantolon giyen, kaş aldıran kadınlar cehennemliktir.” 8. Yine İhsan Şenocak: “Genç kayınvalide olan kadınlar şehvet uyandırır, bu da erkeklere haramdır”

9. 6 yaşındaki kız evlenebilir fetvası veren Sosyal Doku Vakfı Başkanı ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ın asansörle ilgili açıklaması: “Asansörde halvet olur.” 10. Yine Nurettin Yıldız anlatıyor; “Yatar yatmaz uyuyun, yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar içinizi gıdıklayan, cinsel dürtülerinizi uyaran şekilde olmamalıdır.” 11. Kaş Sütleğen Yatılı Bölge Ortaokulu’nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni”Erkeğin erkeğe sarılması caiz değildir. Erkek adam erkeğe sarılmaz. Benim dersimde kız ile erkek yan yana oturamaz. Bir erkek öğrencinin bir kız öğrenciye dokunması çok günahtır” 12. İstanbul Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi’nde çalışan temizlik görevlisinin okuldaki kız öğrencileri taciz ettiği iddiasından sonra okul müdürünün cevabı; “Onlar da bu kadar dar giyinmesin”

13. Saklı Gerçekler programında Saffet Umul’un erkeklerin sakal bırakmasında ilişkin yorumu; “Sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin, başka düşünceye girersin!” 14. Yeni Akit yazarı Ahmet Maranki’den ‘inciler’: “TRT’de yayınlanan Payitaht, Diriliş dizilerinin arasında iç çamaşırı, kadın pedi, gazlı içecek reklamı yayınlayanın kellesi alınmalı” 15. Tekirdağ’daki Metin Seçkin Ortaokulu’nda vekaleten müdürlük yapan Metin Demirbağ’ın, okul kantinini kız-erkek olarak ayırması 16. “Şimdi kol nakli olan bir kişi, eşinin saçlarını okşarken, kendisi mi okşamış olacak, yoksa kolunu aldığı kişi mi?”