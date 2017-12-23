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Samarth Bangari’nin hayvanlarla film gibi dostluğu

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Hindistan’ın Bangalore kentine bağlı bir köyde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari’nin hikayesi The Jungle Book ve Tarzan filmlerini aratmıyor. Bangari'nin maymunlarla dostluğu köyde efsaneye dönüştü bile...

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Samarth Bangari’nin hayvanlarla film gibi dostluğu
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Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Dharwad bölgesinde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari isimli çocuğun maymunlarla kurduğu arkadaşlık herkesi şaşırtıyor.

Küçük çocuğun amcası Barama Reddy, 6 ay önce evlerinin önünde oynayan Samarth’ın etrafının maymunlar tarafından çevrildiğini gördü.

Maymunların yeğenine saldırdığını düşünen Reddy, yakından baktığında küçük çocuğun yeni arkadaşlar edindiğini fark etti.

O günden beri her gün maymunlarla vakit geçiren Samarth, onlarla yemeğini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Samarth, maymunlarla kurduğu bağ sayesinde yaşadığı köyde efsaneye dönüştü.

Küçük kızın amcası, yeğeniyle arkadaşlık kuran maymunların her gün 400 kilometre mesafeden gelerek onu ziyaret ettiğini iddia etti.

Rudyard Kipling'in klasik çocuk romanından uyarlanan ve Jon Favreau tarafından yönetilen, geçen yılın çok konuşulan yapımlarından The Jungle Book (Orman Çocuğu) filminde de ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde hayvanlarla dost oluyordu.

Edgar Rice Burroughs tarafından yaratılan The Legend of Tarzan (Tarzan efsanesi) filminde ise 

John Clayton uzun süre kendisini büyüten gorilleri ailesi sanıyor onlarla yaşıyordu.

Samarth Bangari’nin maymunlarla dostluğundan kareler...

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