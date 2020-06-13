Sağlıklı gibi görünen 7 sakıncalı kahvaltı efsanesi

Doğru yapılan bir kahvaltı hem vücudunuza enerji verir hem de metabolizmanızı güçlendirir. Ancak bazen sağlıklı olduğunu düşünerek seçtiğimiz bazı kahvaltı alternatifleri bizim için sakıncalı olabilir!

Özellikle popüler olduğu için daha çok başvurulan bu tercihleri sizin için sıraladık. İşte sağlıklı bir kahvaltı için dikkat etmeniz gerekenler...

1-Granola



Granola içinde yulaf, kuru yemiş ve kuru meyve bulundurur ve besleyicilik değeri de oldukça yüksektir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tercih edilen granola güne başlamak iyi bir alternatif olarak görülüyor. Ancak bahsettiğimiz elbette hazır halde satılanları değil! Hazır granolaların içinde fazla miktarda şeker bulunur ve doymuş yağ içerdikleri için de yeterince sağlıklı değillerdir. Granola tercihimden vazgeçmek istemiyorum diyorsanız endişelenecek bir şey yok çünkü evde kolayca granola yapabilirsiniz. Tahıl, fındık, toz Hindistan cevizi, tarçın ve balı karıştırıp pişirmeniz yeterli!3

2-Yağsız ürünler



Gereksiz yere kilo almamak ve yağ depolamamak için yağsız ürünlere başvurmayın! Az yağlı süt ürünlerinin içine, tam yağlı ürünlerin tadını ve lezzetini yakalayabilmesi için katkı maddeleri ilave ediliyor. Aynı zamanda pek çok uzmana göre az yağlı süt ürünleri, metabolik süreçleri de olumsuz etkileyebiliyor. Tam yağlı ürünler vücudunuza zarar vermez hatta daha uzun süre tok kalmanıza da yardımcı olurlar.

3-Yüksek karbonhidratlı kahvaltılık gevrekler



Kahvaltıdan sonra bile hala kendinizi aç hissetmenizin sebebi, belki de yediğiniz yüksek karbonhidratlı kahvaltılık gevrektir. Bu nedenle protein açısından zengin yiyecekleri kahvaltınıza dahil edin. Yumurta bunun için çok iyi bir alternatif olabilir. Yumurta sizin için uygun değilse tam tahıllı karbonhidratlara da yönelebilirsiniz. Bunlar sizi daha uzun süre tok tutacaktır.

4-Yumurta akı



Yumurta akı az miktarda yağ ve dolayısıyla az kalori içerirken sarısında da demir, B vitamini ve D vitamini gibi tüm faydalı bileşenler bulunur. Yapılan çalışmalar da gösterdi ki yumurta beyazını sarısından ayrı tüketmenin kilo kontrolünde bir etkisi yok ve bu yanlış, yumurtadan faydalanmayı da önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle kahvaltıda tam yumurtalı omlet ya da bütün bir haşlanmış yumurta bulundurmaktan çekinmeyin.

5-Portakal suyu



1 bardak portakal suyu, onu elde edene kadar kaç portakal kullanıldığını öğrenene kadar kulağa oldukça sağlıklı geliyor. Meyve suları her zaman yüksek şeker içeriklidir ve posa bakımından da fakirdir. Bu yüzden suyunu içmek yerine meyvenin kendisini yiyin. Bu size vitamin ve lif desteği de sağlar.

6-Kahvaltılık bar



Çoğu kahvaltı barı, şeker ve doymuş yağlarla doludur ancak herhangi bir protein içermez. Sabahları kahvaltı hazırlamak için zamanınız yoksa önceki geceden bunu düşünün. Evdeki malzemeler ile bir bar hazırlamak aslında hiç de zor değil.

7-Hızlı atıştırmalıklar



Sağlıklı bir beslenme hakkında konuşurken zamanı da es geçmemek gerekiyor. Bir yerlere yetişirken yani hareket halindeyken kahvaltı için atıştırmalık bir şeyler alarak bu öğünü geçiştirmek sizi pek çok şeyden mahrum bırakır. Mini bir kahvaltı yaptıysanız ya da hiçbir şey yemediyseniz yanınıza sağlıklı atıştırmalıklar aldığınızdan emin olun: Fındık, doğal yoğurt veya meyve... Tabii atladığınız bu öğünü daha sonra protein bakımından zengin bir yemek ile telafi edin. Tüm gün içinizi kemirecek açlıktan ancak bu şekilde kurtulabilirsiniz.