Sağlığınız İçin Acilen Yapmayı Bırakmamız Gereken 14 Hijyen Hatası

Özellikle hijyenin ekstra önemli olduğu şu günlerde acilen yapmayı bırakmanız gereken hijyen hatalarını yazdık.

Hijyen kurallarına en başta kendi sağlığımız için uymalıyız. Gün içerisinde pek çok kişiyle temasa geçiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Bunun yanı sıra evimizde de pek çok yüzeyde mikroplar mevcut. Hijyen kurallarına uymadığımız takdirde ise hastalanmamız an meselesi. Özellikle de corona virüsünün ülkemizde görüldüğü şu günlerde, hem kendi sağlığımız hem de diğer insanların sağlığı için belli başlı hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. İşte acilen yapmayı bırakmamız gereken 14 hijyen hatası…

1. Çok sık duş almak



Bu size garip gelebilir, ancak çok sık duş almak hiç yıkamamak kadar zararlı. Columbia Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalık uzmanlarından oluşan bir ekibe göre, çok fazla duş almak cildinizi kurutuyor ve çatlamasına neden oluyor. Bu da mikropları vücudunuza kolayca nüfuz etmesine neden oluyor. Uzmanlar günde bir kereden fazla duş almamayı tavsiye ediyor.

2. Tuvalete gitmeden önce ve sonra elleri yıkamamak



Bakterileri sadece tuvalette değil, tüm evde bulabilirsiniz. Dokunduğunuz her yerde evin her köşesinde bakterilere rastlamak mümkün. Ellerinizi uzun süre yıkamadıysanız, bu muhtemelen üzerlerinde bakteri bulunduğu anlamına gelir. Tuvalete ellerinizi yıkamadan gittiğinizde ise, genital bölgenizin mikrop kapmasına vesile olabilirsiniz. Bu nedenle, tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkamak oldukça önemli. Tabii tuvaletten sonra da ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamayı ihmal etmeyin. Bu en temel hijyen kurallarından biri.

3.Yastık kılıflarını sık değiştirmemek



Kuş tüyü yastıklar toz akarları için adeta bir cennettir. Yastığınız yüzünüzle temas ettiği için bu akarlar zamanla yüzünüze geçebilir ve cilt hastalıklarına sebep olabilirler. Bir başka çalışma ise; toz akarlarının burun tıkanıklığına ve üst solunum yollarında tahrişe neden olan alerjileri tetikleyebileceğini söylüyor. Ayrıca, yastık kılıfınızı ve yastığınızı her hafta bir kez sıcak su ile yıkamalısınız. Yastık kılıflarını sık sık değiştirmek, mikroplardan korunmak için büyük önem taşıyor.

4. Sifona parmak ucuyla basmak



Tuvalet muhtemelen dairenizde en fazla mikroba sahip olan yer. Araştırmalar, 90 dakikalık bir temizliğin ardından bile tuvaletteki bakterilerin yarısından fazlasının temizlenmediğini söylüyor. Bu nedenle, sifona basarken parmak uçlarınızla değil, parmak ekleminizle veya parmağınızın arka tarafıyla basmayı deneyin. Ellerinizi yıkamadan unutmanız ve bir şeye dokunmanız durumunda bu çok yardımcı olabilir, bakterileri etrafa yaymazsınız.

5. Evcil hayvanların sizinle uyumasına izin vermek



Geceleri bile hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Evcil hayvanlar her ne kadar çocuğumuz gibi olsa ve onlarla uyumak hoşumuza gitse de, en bakımlı olanlar bile kürklerinde çok fazla bakteri taşıyor. İnanması zor, ancak bazıları bubonik vebaya bile neden olabiliyor. Hayır, Orta Çağ’dan değil modern zamanlardan bahsediyoruz! İstatistikler; 1977 ve 1998 arasında evcil kediler tarafından taşınan bu ölümcül hastalıktan 23 enfeksiyon vakası olduğunu söylüyor.

6. Yüzü sabunla yıkamak



Bazı insanlar yüzlerini günde iki kez sabunla yıkarlarsa, ölü hücrelerden ve kirlerden arınacaklarını düşünürler. Gerçekte, sabun gözenekleri tıkar ve cildin kırışmasına neden olur. Dermatologlar, sabunun başlangıçta yüz için tasarlanmadığını vurguluyor. Sabun kullanımını cildin koruyucu bariyeri yok eder ve cildinizin pH seviyesini bozabilir.

7. Tırnak makası, havlu gibi kişisel eşyaları paylaşmak



Bu oldukça açık olan hijyen kurallarından biri. Ancak çoğu aile ve arkadaş bunu olumsuz yansımaları düşünmeden düzenli olarak yapıyor. Ancak havlu ve tırnak makası gibi şahsi eşyaların aile üyeleri arasında kullanımı bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilir.

8. Sık kullanılan eşyaları temizlememek



Kumanda, anahtarlık, telefon gibi her gün kullandığımız ve elimizin sürekli değdiği şeyleri çok sık temizlemeliyiz. Çünkü bunlar üzerinde çok sayıda mikrop ve zararlı organizma barındırmakta. Özellikle telefonları gün içerisinde neredeyse her yere bırakıyoruz, bazen tuvalete bile telefonla gidiyoruz. Üzerlerinde ne kadar mikrop olduğunu düşünün!

9. Öksürdüğünüzde ya da hapşırdığınızda ağzınızı kapatmamak



Hapşırdığımızda ya da öksürdüğümüzde hep ağzımızı kapatmayı öğrendik. Ancak çoğu virüs hava yoluyla bulaşır ve en sevdikleri yayılma yolu hapşırma ve öksürük. Ağzınızı elinizle kapatmak iyi bir seçenek değil, çünkü hapşırdığınızda ve öksürdüğünüzde çıkan tükürükte bulunan virüsler elinizde yaşayabilir.

Yapmanız gereken en iyi şey ağzınızı bir peçete ile kapatmak ve kullandıktan sonra atmaktır. Eğer peçeteniz yoksa, ağzınızı dirseğinizin iç tarafıyla kapatın. Bu şekilde gözlerinizi ovalarsanız veya yüzünüze dokunursanız enfeksiyon yaymazsınız. Corona virüsünden korunmak için de dikkat etmeniz gereken en önemli hijyen kuralı bu.

10. Özellikle toplu taşıma kullanımından sonra elleri yıkamamak



Toplu taşıma araçlarına her gün milyonlarca kişi biniyor. Her ne kadar araçlar her gün dezenfekte ediliyor olsa da, gün içinde mikroplar ve virüsler araçlarda kol geziyor. Bu nedenle özellikle toplu taşıma araçlarında mümkünse maske takabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer toplu taşıma araçlarında bir yerlere dokunuyorsanız; elinizi yüzünüze, gözünüze ya da ağzınıza götürmeyin. Çok daha önemli olan ise, toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunla yıkayın.

11. Terlediğinizde ellerinizle ya da bir eşyanızla terinizi silmek



Terlediğinizde vücudunuzdaki mikrop ve bakterilerin bir kısmı da terinizle birlikte dışarı atılır. Ancak terinizi elinizle sildiğinizde o mikropları yeniden vücudunuza almış olursunuz. bu oldukça kötü bir hijyen alışkanlığıdır. Bunun için küçük bir havlu kullanmak, sizi hastalıklara karşı korur.

12. Uzun süre aynı diş fırçasını kullanmak



Bazılarınız muhtemelen diş fırçanızı her 3 ayda bir değiştirmeniz gerektiğini bilmiyor. Diş fırçası mikropların üremesi için ideal bir ortamdır. Bu nedenle diş fırçanızı sık sık değiştirmeniz gerekir. Hastaysanız bu zaman dilimini kısaltın. Küçük bir banyonuz varsa, diş fırçanızı tuvaletten en az 4 metre uzakta tutmaya çalışın.

13. Burnunuzu parmaklarınızla temizlemeye çalışmak



Burnunuzu karıştırmak hem görgü hem de hijyen kurallarına aykırı. Bu çok kötü bir alışkanlık. Çünkü parmaklarınızda çok sayıda mikrop var ve burnunuzdaki mukoza ile temas ettiğinde iltihaplara neden olabilir.

Burnunuzu temizlemenin en iyi yolu, ılık su ve tuzdur. Ilık su ile tuzlu suyu karıştırarak burnunuza çekin ve ardından da sümkürün.

14. Pamuklu yastık kılıfı kullanmak



Yastık kılıfı seçimlerinde pamuklu kılıflar standart ve yaygın bir seçim. Ancak bu kumaştaki bir yastık kılıfı cildinize zarar verebilir ve yüzünüzde istenmeyen kırışıklıkların oluşmasına neden olabilir. Cilt sağlığı için yastık kılıfı seçimi çok önemli. Uyurken cildiniz direkt yastık kılıfıyla temas halinde olduğu için pamuklu kılıflar yerine daha sağlıklı ipek veya saten yastık kılıfları tercih etmelisiniz.