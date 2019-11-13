Sabahları daha kolay uyanmak için yapmanız gerekenler

Sabahları uyandığınızda kendinizi yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? Neredeyse yataktan kalkacak bir hal bulamıyorsunuz değil mi? Peki güne zinde ve enerjik bir şekilde başlayabilmek mümkün mü ve bunun için yapılabilecekler nelerdir?

Eğer sabahları alarmınızı sürekli erteliyorsanız bu öneriler sizin için...

Alarmı ertelemeyin: Alarm çaldıktan sonra 5 dakika daha sonra bir 5 dakika daha diye düşünürken bir bakmışsınız yataktan hiç çıkamıyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken şey alarmı yatağınızdan uzak yerlerde bulundurmak olmalıdır. Sonuçta alarmı kapatmak için yataktan zorla da olsa çıkmak durumunda kalacaksınız.

Kararlarınızı Geceden Verin: Sabah ne yiyeceğinize ve daha da önemli ne giyeceğinize geceden karar vererek sabah zorla uyanmanın üzerine buzdolabının ve gardırobun başında vakit kaybetmeden güne daha rahat başlayabilirsiniz.

Mutlaka 1 bardak su için: Sabah kalkar kalkmaz bir bardak su içmek vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olacağı gibi açlık hissini gidermesiyle gereğinden fazla beslenmeyi de önlüyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak vücuda enerji de sağlıyor.

Uykunuz Yoksa Yataktan Çıkın: Eğer uyumak için yatağa gittiniz ve 15 dakika içerisinde uykuya dalamadıysanız yatakta dönüp durmanızın bir anlamı olmayacaktır. Hemen yataktan çıkıp başka bir yere geçerek rahatlatıcı bitki çayları eşliğinde uykunuzun gelmesini bekleyin ve uykunuz gelinceye kadar yatağa geri dönmeyin. Böylelikle daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşayarak sabah daha rahat uyandığınızı göreceksiniz.

Uyumadan Önce Bunları Yapın: Yatağa girmeden önce hafif bir şeyler okuyun, sıcak ve rahatlatıcı çaylardan (lavanta, papatya gibi) yararlanın, ılık bir duş alın ve odanızı havalandırmayı unutmayın.