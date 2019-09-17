Sabahları aç karna su içmenin faydaları

Suyun insan yaşamındaki önemi tartışılamaz. Her gün yeterli miktarda su içmek, sağlığımız için yapmamız gerekenlerin başında geliyor. Peki ya aç karna su içerseniz vücudunuzda neler olur? İşte cevaplar…

Metabolizmayı tetikler: Uyandıktan sonra bir bardak su içmek kilo vermenin en iyi yoludur. Metabolizma hızınızı % 24 artırır. Aynı zamanda vücudun besinleri emmesini kolaylaştırır. Sabahları su içmek size doğal bir enerji sağlayacaktır.

Böbrek taşlarını ve mesane enfeksiyonlarını önler: Aç karnına su içmek böbrekte taşlara yol açan asitleri yok eder. Ayrıca toksinlerin neden olduğu çeşitli mesane enfeksiyonlarından da korur.

Kilo vermeye yardımcı olur: Sabahları su içtiğinizde, tüm toksinler serbest kalır ve sindirim sisteminiz gelişir. Bu sayede daha az aç hissedersiniz. Aşırı yeme isteğiniz azalır ve kilo verme süreciniz kolaylaşır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Güçlü bir bağışıklık sistemi demek hastalıklardan korunmak demek. Bu nedenle aç karna su için ve gün içerisinde de su içmeyi ihmal etmeyin.

Toksinlerden arındırır: Siz uyurken vücudunuz kendini onarır, enerji takviyesi yapar ve hormonları dengeler. Uyandıktan sonra sıvı almanız vücudunuzda dışarı atılmayı bekleyen toksinlerin salınmasını sağlar. Böylelikle daha temiz bir cilde sahip olursunuz.

Mide sorunlarına iyi gelir: Hazımsızlığa, midede artan asitler neden olur. Aç karnına içtiğiniz su asiti aşağı doğru iterek midenizde oluşabilecek problemin önüne geçer.

Saçları güzelleştirir: Su, saç teli ağırlığının neredeyse dörtte birini oluşturur. Bol miktarda içilen su, saçı içten besler. Yetersiz su alımıysa kırılgan ve ince saç tellerine neden olabilir. Parlak ve sağlıklı saçlar için her gün su içmelisiniz.

Cildin parlak gözükmesini sağlar: Araştırmalar, aç karna su içmenin kan akışını artırdığı ve cildi daha parıltılı hale getirdiği ortaya koymuştur. Gün boyunca su içmek vücudunuzun toksin bırakması anlamına gelir, bu da cildinizin parlak gözükmesine katkı sağlar. Aynı zamanda cildin esnekliğini de artırarak kırışıklıkları önler.