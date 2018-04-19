Rüyalar hakkında gerçekler

Almanya Manheim Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, uyku sırasında koklanan kokuların rüyaları etkilediğini ortaya çıkardı.

Uykunun belirli bir bölümünde çiçek kokuları koklatılan denekler daha pozitif rüyalar görürken, çürük yumurta gibi sülfürik kokular koklatılan deneklerin kabus gördüğü ortaya çıkmış

Rüyanda yangın alarmı çalarken yanan binadan kaçmaya çalıştığını, ancak sesin giderek artıp tizleştiğini gördüğüğün uyanınca çalanın telefon alarmın olduğunu farkettiğin olmuştur. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Barret'in dediğine göre seni uyandırmayacak hafiflikteki okyanus ve doğa sesleri, alarm sesinin tersine, huzurlu ve sakin rüyalar görmen konusunda yardımcı oluyor.

Acılı, bol baharatlı, peynirli veya çok büyük porsiyonlu gibi sindirimi zor gıdalar, kabus görme ve daha kötüsü kabuslarını hatırlama ihtimalini güçlendiriyor. Uyumadan önce bu tip gıdalar yemen, uykunun bölünmesine, rüya gördükten sonra 5 dakika içinde uyanıyor olman ise rüyayı net bir şekilde hatırlamana sebep oluyor.

Dr. Barret'e göre B6'nın biyolojik etkisi bulunmakta. Bakliyatlar, muz, avokado ve çerezler gibi bir çok gıdadan kolayca alınabilen B6 vitamini, amino asitleri net rüya görmemizi sağlayan nörotransmitterlere dönüştürüyor.

Günlük hayatta beyin fonsiyonlarını düzenleyerek sakinleşmenize yardımcı olan antidepresanların en bilinen yan etkilerinden biri kabuslardır. Antidepresan ilaçları kullanan deneklerin REM uykusunda daha hareketli, daha gergin olduğu da gözlenmiş.

Boston Üniversitesi'nden Dr. Namara'nın açıklamasına göre sigarayı bırakan kişilerin rüya görme sıklığı hızla artıyor. Sigarayı bırakanlar ortalama bir yıl boyunca rüyalarında sigara içtiklerini görmeye devam ediyorlar.

Dr. Namara'nın önerisi ise vücuduna bir süre izin vermeniz yönünde.Nikotinden uzak kalınca, zamanla beyin nöronların kendini toparlamaya başlayacak ve rüya görme sıklığın eski düzenini alacak.

Kulağa her ne kadar ilginç gelse de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre medyanın rüyalarımız üzerindeki etkisi sandığımızdan da büyük! Renkli ekranlar hayatımıza girmeden önce rüyalarını grinin tonlarında gören insanların sayısı baya fazla. Özellikle rüyaları hatırlamaya başladığımız 3-10 yaş arasında televizyonda ne gördüğümüz kadar ne renkte gördüğümüz de önemliymiş!Yatağa aç girmek kan şekerini düşüreceği için derin bir uyku çekebilme ihtimaliniz azalıyor.

Bu da başrolünde dumanları tüten bir dilim pizza ya da bol soslu bir hamburgerin yer aldığı rüyalarını daha net hatırlayabilmenize yol açıyor. Dr.Ware'in açıklamalarına göre anoreksik hastaların hemen hemen hepsi rüyalarında yemek görüyorlar.

Dr. Barret'in dediğine göre, yatağa girmeden önce yaptığınız son şey rüyalarınızı etkiliyor. İster izlediğiniz film, ister okuduğunuz kitap, ister eşinizle yaptığınız konuşmalar... Eğer gergin filmlerden sonra kabus görmekten şikayetçiyseniz, uyumadan önce bir süre tatil fotoğraflarına bakmayı ya da huzurlu müzikler dinlemeyi deneyebilirsiniz.

Yatağınızdan kalktınız, bebeğiniz beşiğinde değil ya da karnınız düzleşmiş…Evet,tipik bir hamile ya da yeni doğum yapmış anne belirtisi olan kabuslardan gördünüz. Heyecan, uykusuzluk ve hormon iniş çıkışlarının da etkisiyle net rüyalar görmeye başlamak her annenin başına geliyor. Bu, aslında vücudunun sizi büyük değişikliğe hazırlama yöntemi.

Çok sık müstehcen rüyalar görüyorsanız, sebebi yüzükoyun yatıyor olman olabilir. 670 deneğin katılımıyla yapılan testte karın üstü yatan deneklerin diğer pozisyonlara kıyasla erotik rüyalar görmeye daha meyilli olduğu görüldü. Bunun sebebi ise yüzüstü pozisyonda nefes alış düzenimizin değişmesiyle ilişkilendiriliyor..