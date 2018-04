Roger Waters’dan İZEV’e büyük destek

İZEV’in (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) ‘Hayvanlar ve Biz’ projesine Roger Waters'dan büyük destek.

Pink Floyd'un solisti Waters, 1979 yılında piyasaya çıkardıkları 'The Wall' albümündeki ‘Another Brick in The Wall’ isimli kült şarkısının haklarını ilk kez Türkiye’deki down sendromlu bireylere verdi.

İZEV'in (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği ‘Hayvanlar ve Biz'in ilk sergisi Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Projeyi dünyaya tanıtacak olan lansman şarkısı ise Roger Waters'ın desteğiyle ‘Another Brick in The Wall' oldu. Milyonların ezbere bildiği kült şarkının hakları 1979 yılından bu yana ilk kez Türkiye'deki down sendromlu bireylere verildi.

Zihinsel engelli olarak tanımlanan bireylerin, aslında sadece farklı gençler olduğunu yaptıkları çalışmalarla anlatan İZEV (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) sosyal sorumluluk projesi kapsamında gençlerin seslerini sanat yoluyla duyurmasını sağlayarak dünyada bir ilke imza attı. Down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin hayata geçirdiği “Hayvanlar ve Biz” sergisi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in önderliğinde Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Sunuculuğunu haberci Erhan Ertürk'ün yaptığı gecede Kubat, Koray Avcı, Yavuz Dizdar gibi ünlü isimler, “Hayatta Biz de Varız” diyen gençlerle birlikte yorumladıkları “Yaşam Hakkı – Duvar” şarkısının lansmanına katılarak gençlere destek verdi.

YENİ NESİL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ “HAYAT VE BİZ”

Farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek için düzenlenen ve 3 etaptan oluşan “Hayat Ve Biz” projesinin ilk etabı “Sanat ve Biz”, ülke çapında önemli merkezlerde sergilenerek, gelirleriyle engelli bireylerin gelişimine yönelik çalışmalar yapıldı. Şimdi ise “Hayvanlar ve Biz” isimli ikinci etap tamamlandı. Gençler bu kez doğayı temsil eden hayvanlarla birlikte, özel kostüm ve tasarımlarla objektif karşısına geçti. Fotoğraf sanatçısı Kaan Çaldıran'la çalışan 16 genç, her karede bir hayvanın yer aldığı tablolarda bu kez insana dair sevgi, şefkat, umut gibi duyguları farklı biçimde yorumladı.

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE DAİR DÜNYANIN İLK MANİFESTOSU

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından Pink Floyd'un solisti Roger Waters, tarihin en ünlü şarkılarından biri olan “Another Brick In The Wall” şarkısının kullanım hakkını İZEV'li gençlere verdi. Farklı bireyler ile müzik, sinema, tiyatro, komedi, tıp, edebiyat ve spor alanlarının önde gelen 14 ünlü ismi, “Another Brick In The Wall”u sosyal mesajlar içeren şekilde yeniden seslendirerek yorumladı. Böylece “Yaşam Hakkı – Duvar” şarkısı ve klibi aracılığıyla gençler, seslerini ilk kez tüm dünyaya bir manifesto niteliğinde duyurmayı başaracak.

Türkiye'nin ilk farkındalık projesini hayata geçirmekten dolayı gurur duyduklarını söyleyen İZEV Koordinatörü Merve Kılıç ve Proje Yürütücüsü Hakan Kural, farklı bireylerin sanatın ve hayatın her yerine dokunduklarını söyleyerek, projeyle destekledikleri gençlerin ve dünyadaki tüm engellilerin sesi olacaklarını belirtti.

ZİHİNLERDEKİ DUVARI HEP BERABER YIKACAĞIZ

Yaşamın her alanında engelli bireylerin olması gerektiği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Down Town Event Cafe'yi hizmete açarak bir eksiğin daha tamamlandığını söyledi. “Yaşamda bu çocuklar olmazsa hiçbir şeyin anlamı yoktur,” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Genç; “Gençlerimiz çok önemli bir yolun başlangıcındalar. Onlar tüm dünyaya sevmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecekler. Klipte çok heyecanlandım. Ben ki türkü söylerim, konuşmalar yaparım ama bu şarkıyı söylerken çok farklı duygular hissettim. Her zaman birlikte olacağız. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Zihinlerdeki duvarı hep beraber yıkacağız,” dedi.

ÜNLÜ İSİMLER LANSMANDA

Türkiye'de ilk kez böyle büyük bir farkındalık projesinin düzenlendiğini söyleyen şarkıcı Kubat, projede yer almanın onur verici olduğunu belirtti. Klip esnasında down sendromlu Tan Aytıs ile yakın arkadaş olan Kubat, şarkıyı çok severek okuduğunu belirtti.

Orijinal The Wall klibindeki öğretmen rolünü üstlenen Onkolog Yavuz Dizdar ise İZEV projelerini yakından takip ettiğini anlatırken, klipte oynamayı görev saydığını ifade ederek, şarkının tekrar ruh bulduğunu söyledi. Klipte yer alan isimlerden Koray Avcı ise, “Sanatı paylaşmak çok güzel. Roger Waters gibi bir efsanenin bu projeye destek vermesi çok önemli,” diyerek mutluluğunu ifade etti.