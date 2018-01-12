Renklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileri

Renklerin insan psikolojisi üzerinde ne kadar etkili olduğu bilinen bir gerçek. Peki tercih ettiğiniz renkler partnerinize ne mesajlar veriyor?

Bazen sebepsizce bir kişinin yanında, ya da gittiğiniz bir mekanda kendinizi çok huzurlu ya da oldukça gergin hissedebilirsiniz. Bunun somut nedenlerden oluşabilmesi mümkün olduğu gibi bazen de etrafınızda bulunan renklerin psikolojiniz üzerindeki etkilerinden kaynaklanır.

Kırmızı: Parlak gökkuşağının en dışında oluşan kırmızı, aşk ve şehvet gibi güçlü duygularla örtüşse de kan, şiddet gibi tezatlıklarla da hatırlanabilir. Kırmızı insanların karar mekanizmasında oldukça etkilidir. Karar verme sürecini hızlandırır. Eğer ilk buluşmada partnerinizin sizden kaçarak uzaklaşasını istemiyorsanız ve mutlaka kırmızı giymek zorundaysanız sıcak kırmızılardan ziyade soğuk kırmızıları tercih etmeniz bir avantaj olacaktır. Kırmızı sevenlerin ateşli bir cinsel hayatı olduğunu tahmin etmek çok da zor değil.

Mavi: Sakinlik ve sükunet ile ünlenen mavi renk aynı zamanda sadakati de sembolize eder. Her ne kadar mekanlarda kullanılan mavi renk depresif duyguları tetiklemeye meyilli olsa da mavi giyen kişilerin toleranslı, anlayışlı ve fedakar olduğuna dair karşı tarafa mesajlar verir. İlk buluşmada mavi giymek karşı tarafta gayet olumlu izler bırakmanıza yardımcı olabilir.

Sarı: En uzaktan seçilebilen renk olmasıyla ünlenen sarı gözü en çok yoran renktir. Çok yoğun kullanımı agresyonu tetikleyebilir ancak makul ölçüde ve az kullanıldığında sıcaklık ve samimiyet hissettirir. Aynı zamanda kıskançlığın ve hilekarlığın rengi olarak da bilinir. İlk buluşmada sarı tercih edecekseniz aksesuarlarınızda bu rengi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama aşırıya kaçmamakta fayda var.

Siyah: Her ne kadar siyah karanlık tarafla ilişkilendirilse de dayanıklık ve bilgelik gibi kavramları da çağrıştırır. Bu rengi tercih edenlerin dominant bir yapısı olduğu söylenebilir. Yalnızlıktan korkmaz kendilerine yetebileceklerini bilirler. Bir iş görüşmesine giderken klasik bir karar olduğu için tercih edilmesi tavsiye edilmese de ilk buluşmaya giderken siyah giymenin çok da olumsuz bir etkisi yok. Aksine karşı tarafa kötü sürprizlerle karşılaşma riskinin olmadığını, tahmin edilebilir bir insan olduğunuz mesajı vererek kendini güvende hissetmesini sağlaış olursunuz.

Beyaz: Saflığın, temizliğin ve masumiyetin rengi beyaz bir ayna görevi görebilir. Genellikle nazik ve alçakgönüllü bir intiba bırakırken karşınızdaki kişinin kendinde sevdiği özellikleri sizde görmesine sebep olur. Aydınlığı seven, temiz kişilerin tercihi olan beyaz renk ilk buluşmalar için oldukça uygun bir seçim olacaktır.