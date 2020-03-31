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Prezervatif kıtlığı kapıda: Stok bitiyor

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Corona virüsü salgını, prezervatif arz ve talebini de ciddi şekilde etkiledi

Prezervatif kıtlığı kapıda: Stok bitiyor

Corona virüsü salgını prezervatif arz ve talebini de ciddi şekilde etkiledi.

Dünyanın en büyük üreticisi Malezya merkezli Karex, yarı kapasiteyle çalışabildiklerini, tedarik zincirlerinde sorun olduğunu, karantina nedeniyle insanlar evlerinde kaldığı için talebin hızla arttığını belirterek “prezervatif kıtlığı” uyarısında bulundu. Şirket ayrıca, arz ve talep sorunları nedeniyle fiyatlarda ciddi artış olabileceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük prezervatif (kondom) üreticisi olan ve Durex gibi markalar için de üretim yapan Malezya merkezli Karex Bhd., “küresel kıtlık” uyarısında bulundu. Üretimin yaklaşık yüzde 50 düştüğünü belirten şirket, ellerinde sadece iki aylık stok kaldığını açıkladı.

Bloomberg’ün aktardığına göre, dünyadaki her beş prezervatiften birini yapan şirketin bir haftalık kapatma kararının ardından dün tekrar açılan fabrikasında, karantina önlemleri nedeniyle iş gücünün sadece yüzde 50’si iş başı yapabildi.

Yılda ürettiği 5 milyardan fazla prezervatifi 140’dan fazla ülkeye ihraç eden şirketin CEO’su Goh Miah Kiat, dünyada birçok kişi salgın nedeniyle evlerine kapandığı için prezervatif talebinin çift haneli şekilde (yüzde 10’lar seviyesinde) arttığını ve belirsizlik koşullarında çocuk yapmaktan kaçınılmasının da talebi yukarı çektiğini dile getirdi.

CEO ayrıca, arz sorunları ve talep artışı nedeniyle prezervatif fiyatlarında ciddi yükseliş olabileceği uyarısında bulundu. İşçilere tam ücret verdiklerini ancak yarı zamanlı çalıştırdıklarını belirten CEO, bu durumun da maliyet artışı ve dolayısıyla fiyat artışına neden olabileceğini söyledi.

Prezervatif, hem aile planlaması hem de cinsel yollarla bulaşan hastalıkların bulaşmasının önlenmesi açısından önem taşıyor.

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