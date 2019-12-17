Poşet çayın farklı kullanım alanları

Canınız çok istediğinde ve çay yapmak ile uğraşacak vaktiniz olmadığında poşet çaylar adeta imdadınıza yetişmektedir.

Poşet çayları kullandıktan sonra çöpe atmak yerine farklı alanlarda değerlendirmeyi hiç düşündünüz mü? İşte kullandığınız poşet çayları çöpe atmada önce değerlendirebileceğiniz farklı kullanım alanları...

Ayakkabıdaki kötü kokuları önler:

Çay poşetlerini kötü kokan spor ayakkabıların içine koyduğunuzda ayakkabılarınızda ki kötü kokuları giderebilirsiniz.

Saçlarınızı istediğiniz gibi şekillendirin:

Eğer daha parlak ve daha sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız bu noktada da çaydan faydalanabilirsiniz. Saçınızı şampuanladıktan sonra açık bir çay uygulamanız saçlarınızı güçlendirecektir.

Ağız kokusunu giderir:

Çayınızı demledikten sonra poşetin soğumasını bekleyin ve bu su ile ağzınızı çalkalayın. Bu sayede ağız kokusundan kurtulabilirsiniz

Ev temizliğinize dahil edebilirsiniz:

Ilık ve açık bir çayı tahta mobilyalarınızı ve döşemeleri temizlemek için kullanabilirsiniz. Bu sayede daha parlak ve temiz döşemelere sahip olabilirsiniz.6

Tabaklarınızdaki yağları daha kolay temizleyin:

Tabaklarınız da çıkmayan yağ lekeleri bulunuyorsa ya da çıkması için çok çabalıyorsanız size bir önerimiz var. Tabaklarınızı çay poşetlerinin bulunduğu bir suya koyup beklettiğinizde tabaklarınızdaki yağların daha kolay çıktığını görebilirsiniz.

Böcek ya da arı ısırıklarının çaresi:

Nemli ve ılık poşet çayı arı ısırığının üzerinde bekletin. Çay o bölgeyi toksinlerden arındıracak ve şişmesini engelleyecektir.

Cilde iyi gelir:

Hassas bir cilde sahipseniz ve cildinizde kızarıklıklar bulunuyorsa, nemli çay poşetlerini 1 saat buzdolabında bekletin. Daha sonra sorunlu bölgeye uygulayın. İyi geldiğini göreceksiniz.

Camlarınızı temizleyin:

Önceden demlediğiniz poşet çayı pencere ve aynaların üzerindeki lekelerin üzerine uyguladığınızda camların daha kolay temizlediğini ve parladığını göreceksiniz.

Bitkilerinizi besler:

Önceden demlediğiniz poşet çayın suyunu saksılara katabilirsiniz. Bu sayede oluşabilecek mantar enfeksiyonlarının önün geçebilirsiniz.11

Makarnaya hayır diyemeyenler burada mı?:

Makarna yaparken herhangi bir püf noktanız var mı bilinmez ama daha lezzetli makarnalar yapmak sizin elinizde. Makarnanızı haşlamadan önce, haşlayacağınız suya bir poşet demlik çay atabilirsiniz. Bu sayede daha lezzetli bir makarna yiyebilirsiniz