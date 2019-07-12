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Pirincin faydaları şaşırtıyor!

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Türk mutfağının en çok kullanılan sağlık besini pirincin, önemli faydaları sıralandı.

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Pirincin faydaları şaşırtıyor!
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Kolestrol içermez:

Pirinç yemek sağlık için son derece yararlıdır çünkü zararlı yağ, kolesterol veya sodyum içermez. Dengeli beslenmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Pirinç dünyanın en çok kullanılan ve yenen gıdalarından biridir çünkü çok küçük miktarları bile insanları sağlıklı ve canlı tutabilir. 

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Kan basıncı yönetimi:

İçindeki düşük sodyum sebebiyle pirinç yüksek kan basıncı ve hipertansiyon sorunu olanlar için en iyi gıdalardan biri olarak kabul edilir. 

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Kanseri önleme:

Esmer pirinç gibi, tam tahıllı pirinç de birçok kanser türlerine karşı koruma sağlayabilen çözünmez lif bakımından zengindir. Pek çok bilim adamı ve araştırmacı, bu tür çözünmez liflerin kanserli hücrelerin gelişimi ve metastazına karşı vücudu korumak için hayati olduğuna inanıyor. Fiber, özellikle kolorektal ve bağırsak kanserine karşı savunmada faydalıdır. Bununla birlikte, lifin yanı sıra, pirinç vücudu serbest radikallerden temizleyen doğal antioksidanlar veya tetikleyicileri olarak da hareket eden C vitamini, A vitamini, fenolik ve flavonoid bileşiklere de sahiptir. Serbest radikaller organ sistemlerinize ciddi hasar verebilecek ve sağlıklı hücrelerin kanserliye dönüşmesine sebep olabilecek şekilde hücresel metabolizmanın yan ürünleridir. Antioksidan düzeylerinizin artırılması müthiş bir fikirdir ve daha fazla pirinç yemek bunu yapmak için harika bir yoldur.

  

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Enerji kaynağı:

Pirinçte karbonhidrat miktarı bol olduğu için, vücuda yakıt sağlar ve beynin normal işleyişine yardımcı olur. Karbonhidratlar vücut tarafından metabolize edilmesi ve fonksiyonel, kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi açısından kaçınılmazdır. 

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Alzheimer hastalığı:

 Esmer pirincin, Alzheimer hastalığını dikkat çekici ölçüde önlemeye yardımcı olan nörotransmitterlerin büyüme ve aktivitesini tetikleyen besinlerden yüksek derecede içerdiği söylenir. Çeşitli yabani pirinç türlerinin beyindeki, bunama ve Alzheimer hastalığına neden olan serbest radikaller ve diğer tehlikeli toksinlerin etkilerini engelleyen nöro-koruyucu enzimleri tetiklediği gösterilmiştir.

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