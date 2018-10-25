Özellikleriyle Farklı Mitolojilerden Etkileyici Tanrıçalarla Eşleşen 12 Burç

Eğer tarihe meraklıysanız mitoloji oldukça merak uyandırıcı görünebilir. Aslında her yerde Artemis, Zeus, Afrodit isimlerini duysak da onları ne kadar tanıyoruz? Detaylı bir araştırmayla onlar hakkında çok daha fazla bilgi edinebilir, kulaktan dolma bilgilerin dışına çıkabilir ve hatta belki bazı ortak özelliklerimize bile rastlayabiliriz. İşte her burcun tanrıçası…

1. Koç – Athena



Athena bilgelik tanrıçasıdır, gittiği her yere cesaret ve beceri götürür. Bu yönleriyle koç burçlarına çok benzer. Ayrıca Koç burçları tıpkı Athena gibi her zaman çok çalışarak istediklerini mutlaka elde ederler. Kararlılıkları sınır tanımazlar.

2. Boğa – Venüs



En bilinen tanrıçalardan biri olan Venüs, aşk ve zaferin Roma Tanrıçasıdır. Venüs de tıpkı Boğa burçları gibi oldukça kararlı ve azimlidir. Birçok kişi onun Yunan mitolojisindeki Afrodit ile aynı olduğunu düşünse de bu çok da gerçekçi sayılmaz. Boğa burçlarının hayatındaki insanlar onlar olmadan zorluklarla baş edemezler ve bu pek de iyi bir şey değildir. Aşkın ve güzelliğin koruyucusu Venüs ile bu noktada da kesişir Boğa burçları.

3. İkizler – Diti



Diti, Hint mitolojisinde intikam tanrıçasıdır. İntikamdan ve cezalardan sorumlu olan kişidir. İkizler burçları da kendilerine yapılan kötülükleri asla unutmazlar ve zamanı geldiğinde gerekeni yaparlar. Bu açıdan İkizler burcu Diti ile eşleşir.

4. Yengeç – Selene



Selene, ayın Titan tanrıçasıdır. Ay Tanrıçası olarak kabul edilir. Bir çift at veya öküz tarafından çekilen gümüş bir savaş arabasını gece boyunca aya süren Selene bu yönüyle Yengeç burçlarının sevdikleri için gittikleri uzun ve zorlu yolları temsil eder.

5. Aslan – Arinna



Hitit güneş tanrıçası Arinna, adını şehrinden alır. Arinna şehrinin yeri tam olarak bilinmese de bugünkü Alacahöyük’te olduğuna dair tahminler vardır. Arinna, felaketten ve savaştan kaçınmayı öneren bir tanrıçaydı. Ayrıca çevresindekilerin rahatlığı için uğraşırdı. Tıpkı Aslan burçları gibi varlığı Güneş’e benzer. Her yanı aydınlatır ve diğer birçok şeyi gölgede bırakır.

6. Başak – Diana



Av ve vahşi doğa tanrıçası Diana, çoğunlukla vahşi hayvanlar ve ormanlar ile ilişkilendirilir. Onun etrafındaki canlılarla konuşma özelliğine sahip olduğu söylenir. Kökenleri aynı olmasa da Yunan tanrıçası Artemis ile eşleştirilir. Başak burçları da tıpkı Diana gibi bazı değerlere sahiptir. Her zaman hayvanları korurlar ve insanlardan çok daha saf ve masum olduklarına inanırlar. Canlılarla kurdukları farklı bir iletişim vardır. Bu yönleriyle Diana’ya benzerler.

7. Terazi – Afrodit



Afrodit’in evli olmasına rağmen pek çok sevgilisi olduğu bilinir. Aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Oldukça iradeli ve güzel değişimler getirme konusunda hünerliydi. Tüm bu yönleriyle inandığı şeyler uğruna hep ayakta kalmayı başarabilen Terazi burçlarına benziyor. Hayat Terazi burçlarına ne sunarsa sunsun bir şekilde baş etmeyi biliyorlar ve güçlü kalıyorlar.

8. Akrep – Pele



Hawaii mitolojisinin en bilinenlerinden olan Pele, ateş tanrıçasıdır. Hayal bile edemeyeceğiniz kadar güçlü ve öfkeli kişilerdir. Akrep burçları ile inandığı şeyler için ayağa kalkma konusunda benzeşirler. Akrep burçları da asla gerçi çekilmezler ve ihtiyacı olanlara mükemmel bir şekilde cesaret ve güç verirler.

9. Yay – Artemis



Av tanrıçası Artemis bir Yunan tanrıçasıdır. Oldukça koruyucu olan Artemis, iyileştirici özelliğiyle bilinse de onun dikkatini çekmek, radarına girmek kolay değildi. Bu özellikle Yay burcunun kendini etkilemek isteyenlere kolay kolay kapıyı açmaması ve etrafındaki birçok kişinin onun yanında kendini iyi hissetmesi gibi özellikleriyle eşleşiyor. Ayrıca yay burçları paradan kolay kolay etkilenmezler ve sevgiye çok önem verirler.

10. Oğlak – Ida



Dünyanın tanrıçası İda, kendisine ihtiyacı olanlara yardım eder, sevecen ve sıcak kanlıdır. Oğlak burçları da tıpkı İda gibi gönlü açık, sürekli yardım eden kişilerdir.

11. Kova – Juno



Roma tanrıçası Juno, evliliği temsil eder, kadınların ve hayatın tüm yönleriyle bağlantılı olduğu söylenir. Etrafındakiler için adeta koruyucu melek olarak bilinir. Kova burçları da etrafındaki insanların rahatlığını önemser. Ayrıca yine sevdikleri için oldukça nazik ve kibarlardır.

12. Balık – Nammu



Sümer mitolojisinde deniz tanrıçası olarak bilinen Nammu, cenneti ve dünyayı doğuran anne olarak simgelenmiştir. Tıpkı balık burçlarının sahiplenen, yoktan var edebilen tavrı gibi birçok konuda benzeşirler. Balık burçları her zaman sevdiklerinin ihtiyaçlarına oldaklanırlar ve bu konuda elleri oldukça açıktı.