Önümüzdeki Yıl Neler Olacak; İşte Değişimin Yılı 2018’in Burç Yorumları

Bir yıl biterken birçok kişi geride neleri bıraktığını, ne zorluklar atlattığını ya da nelerle mutlu olduğunu düşünmeden edemiyor. Bazıları için tüm bir yılı tek bir kelimeyle özetlemek kolayken bazıları 2017’yi paragraflara sığdıramıyor. Her nasıl olursa olsun bir yılı geride bırakmanın verdiği ilginç hissi tadıyoruz hepimiz. Birazcık astrolojiyle ilgilenen ya da dikkate almasanız da merak eden biriyseniz mutlaka burcunuzu 2018 yılında neler beklediğini öğrenmek istiyorsunuzdur. 2018’in burç yorumları ne olursa olsun herkes için sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olsun

Bu yıl 3 güneş tutulması 2 de ay tutulması gerçekleşecek

Şans ise Yengeç, Kova, Aslan, Balık, Akrep ve Yaylardan yana olacak

2018 yılı, belirsizliklerin değil netliklerin yılı olacak. Herkese fırsatlar sunacak ve büyük değişimlere sahne olacak. 2018 aynı zamanda sonraki 2 yılı da şekillendirecek ve verilen kararlar geleceğe büyük ölçüde etki edecek

1. Koç Burcu



2017 boyunca uzun bir değişim sürecinde olan Koç burçlarının hayatlarında her şey yoluna giriyor. Bu sene onlar için taşların yerine oturduğu yıl olacak. Yılın ilk yarısında bu değişim sürecini tamamlayacaklar ve yılın ikinci yarısında ise özellikle aşk ve iş yaşamında oldukça şanslı olacaklar. Özellikle maddi açıdan yaşadığı sorunlara çözüm bulan ve rahata eren Koç burçları, iş yaşamında değişikliklere gidebilir, eğer kendi işinin patronu olmak istiyorsa bunun için gerekli adımları atabilirler. Ayrıca ebeveyn olmak gibi ciddi konular da bu yıl gündemlerinde olacak.

2. Boğa Burcu



Boğa burçları 2018’de adeta aşkta kazanacak. Flörtler ve aşkların geliştirdiği, öğrettiği ve doğru insanla karşılaşıp derin duygular beslediği bir yıl olacak. Evli Boğa burçları ise evliliklerinin en güzel ve en huzurlu zamanlarını geçirecekler. Evlilik ya da yeni bir ilişki kararları gündeminizde olacak. Ayrıca iş konusunda yapmak istedikleri ortaklıkları gerçekleştirebilecekler. Ruhen kendini geliştirecek Boğa burçları oldukça aktif ve sosyal bir sene geçirecek. 2017’de çok daha iyi tanıdığı vücuduna ve sağlığına daha çok dikkat edecekler ve bu konuda daha olgun davranacaklar.

3. İkizler Burcu



2018, İkizler burcu için olgunluğun yılı olacak. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar içlerindeki enerjik çocuğa bir dur demenin vakti geldi. İşlerini yoluna koymak için atacakları bu adım iş hayatlarında verdikleri mücadeleyle birlikte olumlu dönüşler almalarını sağlayacak. Karşısına çıkanların olmasını istediklerinden farklı olması İkizler burcunu yıldırmayacak. Ayrıca sağlıklarına dikkat edecekleri ve özen gösterecekleri bir yıl olacak İkizler burcu için. Maddi anlamda zorlu bir yıl gibi görünse de istikrarlı ve inatçı tavırlarıyla halledemeyecekleri bir şey yok.

4. Yengeç Burcu



Yengeç burçları 2018’de kimseyi kırmamak için verdiği savaşı boş verecek ve hak ettiği alkışı almak için çok daha cesur davranacak. İş ve kariyer konusunda yıllardır yaşadığı sıkıntılar sona eren Yengeç burçları, adeta geleceklerini inşa edecekleri bir sene geçirecekler. Yalnız Yengeç burçları aşk hayatlarında oldukça şanslı olacaklar. Ayrıca hobilerine odaklandıkları ve kendilerini geliştirdikleri dolu dolu bir yıl onları bekliyor.

5. Aslan Burcu



2017’de iç dünyasına çekilen Aslan burcu için 2018 mücadelenin yılı olacak. Özellikle iş hayatında onu bunaltan her şeyden kurtulacak olan Aslan burçları, beklentilerinin karşılığını hemen almak yerine biraz zamana yaymalı ve beklemeliler. Bunun başarısızlık olmadığını bilmeli ve mücadeleyi asla bırakmamalılar. Aşk hayatında ise değişikliklere hazır olmalılar. 2018’in ortalarına doğru aşk hayatlarında fırtınalı bir geçiş süreci yaşayacaklar. Gerçekten aşık iki kişi varsa ortada kazanan aşk olacak ve bu fırtınayı atlatmanıza yardım edecek.

6. Başak Burcu



2018’de hayatlarında köklü değişiklikler yapacak olan Başak burçları bu değişimler sırasında iletişimlerine çok dikkat etmeli ve sevdiklerini kırmamaya özen göstermeliler. Çünkü yılın ilk yarısında iletişim konusunda sorunlar yaşayacaklar. Yolunda gitmeyen tüm konularda Haziran ayı sonunda rahata kavuşabilirler. Aşktan yana ise bu yıl yüzünüz gülecek ve genel olarak şanslı olacaksınız. Alışkanlıkları aşk sanmamaya dikkat etmeliler. Geçmişteki sağlık sorunlarıyla ilgili güzel haberler alabilirler.

7. Terazi Burcu



2018 Terazi burçları için kendilerini geliştirdikleri, merak duygularının çok yüksek olduğu ve keşfetme tutkularının arttığı bir yıl olacak. Ufak sorunları kafalarına takarak fazla gergin davranan Terazi burçlarının bundan vazgeçip yeteneklerine önem vermeleri gerekiyor. İş ve kariyer konusunda büyük sıçramalar yaşamasanız da sizi tatmin edecek gelişmeler olabilir. Hatta bu yıl Terazi burçları için kariyer konusunda fırsatlar yılı olacak diyebiliriz. Yalnız Teraziler uzun bir ilişkiye başlayabilirler.

8. Akrep Burcu



2018 yılında oldukça umursamaz olan Akrepler bu sebeple iş hayatında problemler ve sonlar yaşayabilirler. Bu yüzden iletişim problemleri yaşamamaya dikkat etmeli bu konuya özen göstermeliler. Aşk ve evlilikten yana ise oldukça şanslı bir yıl geçirecekler. Evlenmek istemeyen Akrep burçları evlilik hazırlıkları yaparken bulabilirler kendilerini.

9. Yay Burcu



Son yıllarda işleri yolunda gitmeyen ve şanssız olduğunu düşünen Yay burçları için 2018 ilaç gibi gelecek. Adeta verdikleri zorlu sınavın ödülünü alacaklar. Yavaş yavaş tüm problemlerini halledecek olan Yay burçları eğer hedeflerini mantıklı seviyelerde tutarlarsa mutlaka istediklerine ulaşacaklar. Yay burçları için her ne kadar şanslı bir yıl olursa olsun verimli geçirebilmek için ayaklarını yorganlarına göre uzatmalı ve kontrollü olmaları gerekiyor. İş hayatlarında hep zaten başarılı olduğu konularla yetinen Yay burçları Temmuz ayında bir sıçrama yaşayacak ve yeteneklerinin farkına varacaklar. Aşk hayatı oldukça iyi giden Yay burçları 2018’de çeşitli problemler yaşayacak olsalar da eşlerine daha çok bağlanacak ve hayalini kurdukları birlikteliğe ulaşacaklar.

10. Oğlak Burcu



Oğlak burçları 2018 için her türlü başlangıca ve bitişe hazırlıklı olmalı. Karşılarına çıkan fırsatları ise acelecilikleri yüzünden kaybedebilirler. Eğer ilişkisi olan bir Oğlan burcuysanız ilişkiniz Haziran ayı sonunda son bulabilir. Bu tamamen aranızdaki bağların en kadar kuvvetli olduğuna bağlı olacak. Uzun zamandır planladıkları iş yaşamlarındaki başarılara ulaşacaklar. Bunun için ise yapmayı en çok sevdikleri şeyi yapmalı mücadele etmeliler. Eğer başarırlarsa gelir düzeylerinde de tatmin edecek seviyelere ulaşacaklar.

11. Kova Burcu



2018 yılı Kova burçları için az yoruldukları ve çok başarı elde ettikleri bir yıl olacak. Şanssızlıklarını yavaş yavaş yenen Kova burçları, kariyer hayatında hedefledikleri başarıları elde ederken aldıkları risklere özen göstermeliler. Son yıllarda ihmal ettikleri aile yaşantısına daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Özgürlüklerine olan düşkünlükleri eşleriyle kopmalarına ve büyük sorunlara neden olabilir. Yılın ikinci yarısında ise yalnız Kova burçları yeni ilişkilere adım atabilir. Genel olarak istediklerinizi elde edeceğiniz ve huzurlu bir şekilde bitireceğiniz bir yıl olacak.

12. Balık Burcu



İş ve kariyer konusunda zaten hep dikkatli ve temkinli olan Balık burçları için neredeyse sorunsuz bir yıl olacak. Finansal konularda bir düşüş görünmese de artık tamamen onlara ve çalışmalarına bağlı olacak. İçine kapanık hallerine bir son verecek ve ihmal ettikleri arkadaşlarıyla vakit geçirmeye, sosyalleşmeye başlayacaklar. 2018 Balık burçları için oldukça yoğun ve yorucu geçecek. Bu yüzden sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor.