Mutlu cinsellik için hangi yaşta ne yemelisiniz?

Kaliteli bir cinsel yaşam üzerinde olumsuz etki yapan unsurlar arasında stres, hormonal bozukluklar, dengesiz beslenme, özgüven eksikliği gibi sorunların olduğu biliniyor. Yeni yapılan araştırmalara göre ise tükettiğiniz yiyecekler de cinsellik üzerinde doğrudan etkili.

Yaş aralıklarına göre tükettiğiniz besin türleri ile sağlıklı bir cinselliğin kapısını aralayabilirsiniz. İşte o besin türleri...

20’li yaşlar: 20’li yaşlarda zengin protein ve mineral içeriklerine sahip olan yumurtanın düzenli olarak tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bu yaş grubunda cinsel gücü ve isteği arttırıcı etkisi olduğu bilinen ürünler arasında kereviz ve vanilyalı dondurma da yer alıyor. Bu ürünleri sık sık tüketerek çok daha mutlu bir cinselliğe sahip olabilirsiniz.

30’lu yaşlar: Cinselliğin en aktif olduğu dönemler arasında 30’lu yaşlar yer alıyor. Bu dönemde daha sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olmak istiyorsanız tüketmeniz gereken besinler arasına ceviz, badem, fındık,A ve C vitamini içeren ürünler eklemelisiniz. A ve C vitamini içeren ürünlerin sperm sayısını arttırıcı özellikleri olduğu da biliniyor.

40’lı yaşlar: Bu dönemde ereksiyon problemi yaşayan kişilere böğürtlen ve ahududu gibi yiyecekler öneriliyor. Bu besinler kolesterolü düşüren ve kan akışını sağlayan ürünler olarak sıklıkla tüketilmeli. Bu yaş aralığında tüketilmesi gereken diğer yiyecekler arasında ise kahvaltı gevrekleri, bitter çikolata, kırmızı et yer alıyor. Kırmızı et libidonun düşmesini engellerken, bitter çikolata ise cinsel isteği arttırıyor.