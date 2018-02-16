Mutlu Bir Kadın Olmanın 10 yolu

Mükemmelliyetçi olmayın

Yaşamın doğuşundan itibaren kadınlardan her zaman çok şey beklendiği kanıksanamaz bir gerçek. Bu beklentilere karşı bütün kadınların gerçekçi hedeflerinin olmasının önemi büyük. Bir kadın hem çalışıp hem çocuklarına bakabilir, yemek yapabilir ve ev işleri de yapabilir ama hepsinde de mükemmelliyetçi olmaması gerekir. Her işe yetişebildiğiniz kadar yetişmeli, yapabildiğiniz kadarıyla yetinmelisiniz. Bırakın bazı biblolar tozlu kalsın

Kendinizi önceliklendirmeyi öğrenin

Kendinizi önceliklendirmeyi öğrenin. Her kadının önce kendim demesi, başka birine zarar vermediği miktarda kendini düşünmesi gerekir. Bir kadın psikolojik olarak iyi değilse, kimseye bir faydası olmaz. Önce ben demek bencillik değildir. Ben öncelikliyim demek kendine daha kaliteli vakit ayırmayı, iyi bakmayı, ruhunu beslemeyi sağlar. Kendinden önce başkasını düşünen, başkalarının çıkarları doğrultusunda yaşan bir kadın mutsuz olmaya mahkumdur.

Öfkenizi belli edin

Öfkenizi belli edin. Sinirlendiğinizde susmanın, derdinizi içinize atmanın size hem bedensel hemde psikolojik olarak zarar verdiğini bilin. Yapılan araştırmalara göre meme kanserinin öfkesini dışa vuramayan kadınlarda daha sık rastlandığı görülmüştür. Yaşanmayan bir duygu bitmez. Kadınların öfkelendikleri kişiyle, yakınlarıyla konuşmaları, hem kendilerini ifade etmelerinini hemde konunun çözülebilmesi açısından bir adım atmış olmalarını sağlıyor.

Evde iş bölümü yapın

Evde iş bölümü yapılması çok önemli. Ev işlerini yaparken eşinizden yardım isteyin. Bazı erkekler nadiren de olsa kendi kendilerine yardım önerisinde bulunabilirler. Bazı erkeklerin ise yardım etmek akıllarının ucundan bile geçmez. Kadının ne kadar yük altında olduğunu farketmezler. Bazende bilemezler. Böyle durumlarda eşinizden yardım istemek çok önemli.

Suçluluk hissine kapılmayın

Günümüzde kalıplaşmış cinsiyet rollerinin getirdiği yüksek beklentiler karşısında bazı kadınlar kendilerini bütün bu beklentileri karşılamak zorunda olduklarını düşünürler. Bu kadınlar kendilerinin rahatından önce eşlerinin rahatını gözetir. Bütün bu sorumluluklara yetişmek zor olduğundan zamanla kendilerini yetersiz,değersiz ve suçlu hissedebilir. Yetişemediğiniz şeyler için suçluluk hissetmeyin, her şeyi tam yapamazsınız.

Babalara da sorumluluk verin

Çocuklara bakmak, çocuklarla ilgilenmek bayanların en temel görevi olarak görülür ama çocukların baba sevgisi ve ilgisinde ihtiyaçları vardır. Çocuk bakma görevini sadece anneye yüklemek hem anne hemde çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebilir. Siz siz olun çocuklarınızın babalarınında çocuklarınızla yakından ilgilenmesini sağlayın, çocuk bakımı ile ilgili konularda kesinlikle iş bölümü yapın.

Kendinize zaman ayırın

Kendinizi zaman ayırmanız mutlaka atlamamanız gereken bir sorumluluğunuz olmalı. İşlerini hep devam eder. Unutmamanız gerekir ki bu kadar iş içinde kendinize zaman ayırmanız, tam anlamıyla bir ihtiyaç. Kendine vakit ayırabilmeyi başaran kadınlar, kendilerini hem çok daha iyi hissederler hemde kısa sürede daha verimli çalışmalar yapabilirler.

Kendinizi kısıtlamayın

Kısıtlanıp, dışarıya rahat bir şekilde çıkamayan, ruhsal olarak yeteri kadar beslenemeyen kadınlarda bir süre sonra tükenme başlar. Bu tür kadınlarda öfke, yüksek tansiyon yada depresyon ortaya çıkabilir. Bazı kadınlar partnerlerini konuşarak değiştirmeye çalışır ancak bu girişim sonuçsuz kalırsa, depresyon kaçınılmaz olur. Kensinizi kısıtlamaktan kaçının, partnerinizle sıkıntılarınızı, neler hissettiğinizi konuşun, gerekirse uzmandan destek alın

Sevdiğiniz işi yapın

Eğer koşullarınız el veriyorsa sevdiğiniz bir işi yapın. Eğer bu mümkün değilse, iş dışında, ev ve çocuk sorumluluklarınız haricinde hobiler edinmeli ve hobilerinize zaman ayırmalısınız.

Spor yapın

Spor yapmak hem bedensel hem de psikolojik olarak faydalı bir aktivite. Siz de günlük hayat stresinizi azaltmak ve daha mutlu olmak için mutlaka spor yapmalısınız.