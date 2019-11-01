banner255
banner69
182 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
32 0
 
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
35 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
134 0
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
22 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
19 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
231 0
banner82

Mutfakta kullanılan ahşap ürünlerindeki tehlike!

banner27

Tahta mutfak araçlarında üreyen bakteriler ve iyi durulanmayan kimyasalların vücutta uzun vadeli hastalık yapıcı etkiye sahip olduğunu söyleyen Gastronomi uzmanları, bu malzemelerde iyi temizlenmeyen kimyasalların kanser yapıcı etkiye sahip olduğunu söylüyor

Mutfakta kullanılan ahşap ürünlerindeki tehlike!
banner267

 

 

Mutfaklarda ahşap eşya kullanımı her ne kadar estetik bir görüntü yaratsa da sağlık açısından önemli riskler taşıyor. Özellikle gıdayla birebir temas eden ahşap tabaklar ve tahta kaşıklar, yeterince temizlenmediği takdirde bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Ahşap malzemelerde bakteri birikmesi ciddi hastalıklara yol açabilirken insandan insana hastalık taşınma riskini de artırıyor. 

undefined

Ahşap mutfak malzemelerinin özensiz temizliği sonrası kalan kimyasal madde kalıntılarının kanser yapıcı etkiye sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, “İyi temizlenmediğinde tahta tabakların içinde kalan gıda kalıntıları uzun süre bekleyerek bakteri üremesine sebep olabilir, bu tabaklarda yemek yiyen kişilerde gıda zehirlenmesi ya da kimyasal madde kalıntılarına bağlı zehirlenmeler ve uzun vadede kanser vakaları görülebilir”  

undefined

Halk arasında ahşap malzemeler daha sağlıklı olarak bilinir ancak özellikle mutfaklarda ahşap eşyaların az kullanılması, mümkünse mutfağa hiç alınmaması tercih edilmelidir. Taşpınar, ancak mutfakta ahşap gereç kullanılıyorsa boyasız ve cilasız olmaları ve malzemelerin karbonatlı suda bekletilerek temizlenmeleri gerekiyor.

 

undefined

Temizlikte kullanılan deterjanların durulama ile malzemeden tamamen çıktığından emin olunması ve ahşapların kesinlikle nemli şekilde bekletilmeyip bir an önce kurutulması gerekiyor. Bu konuda restoranlar ve gıda firmalarında riskin daha yüksek olduğunu belirtiyor.

undefined

 Ahşap malzemelerin temizliğinde restoranlar için herhangi bir denetim standardı yok, ancak ilgili Bakanlık memurları veya işletmelerin kendi veya anlaşmalı mühendisleri tarafından sürekli bir denetim yapılması gerekir. Ama ahşap malzeme için en güvenilir yöntem mutfağımıza olabildiğince sokulmaması gerekiyor.

undefined

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.