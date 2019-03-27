Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktaları

Size yardımcı olacak pratik mutfak bilgilerine bir göz atın.

Zaman zaman mutfakta hatalarımızı örtecek taktiklere ihtiyaç duyuyoruz. Ama endişeye mahal yok! Aslında, aşırı pişirilen yemeklerden fazla kaçan tuza, tatları dengelemek ve hataları maskelemek için basit malzemeler kullanabilirsiniz.

1- Zorlu etler

Çok iyi göründüğünü düşündüğünüz bir eti alıp pişirdiğinizde, sert ve çiğnemesi zor bir şeyle karşılaştınız mı hiç? Yanıtınız “Evet” ise endişelenmeyin. Her defasında yumuşak ve lezzetli et pişirebilmeniz için işte birkaç yöntem:

Meyve kullanın: Elma, ananas, mango ve armut işinize yarar. Meyveyi soyun ve ince dilimler halinde kesin. Meyve dilimleri ile kapladığınız eti pişirin. Meyve suları, sert etleri yumuşatmada harikadır.

Sake kullanın: Rendelenmiş soğan ve elma kullanarak bir marine karışımı hazırlayın. Biraz zeytinyağı ve sake de ekleyin. Eti, lezzetlenmesi ve yumuşaması için bir gece boyunca, buzdolabında marine edin.

Limon kullanın: Eti pişirmeden önce, 30 dakika boyunca limon suyunda marine etmek, yumuşatmak için yeterlidir. Sirke de kullanabilirsiniz. Ancak bu durumda, eti bir gece boyunca marine etmeniz gerekir.

2- Fazla tuzlu çorbalar

Çorbanıza çok fazla tuz eklediyseniz, işte yemeğinizi kurtaracak birkaç şef yöntemi:

En kolay yöntem, elbette ki çorbaya biraz su ekleyip kaynatmaktır. Ancak bu yöntem, çorbanın lezzetini etkilediğinden, pek tercih edilmez.

Elinizde henüz tuzlanmamış et suyu varsa, birazını çorbaya ekleyin. Böylelikle lezzetten ödün vermeden çorbanızın tuzunu azaltabilirsiniz.

Et suyu taktiği işinize yaramayacaksa, pirinçle dolu küçük bir çorbayı tencereye koymayı deneyin. Pirinç, ekstra tuzdan kurtulmanızı sağlayacak harika bir emicidir.

Bazı aşçılar, tadı düzeltmek için rafine şeker kullanırlar. Bir küp şekeri kaşığın üzerine yerleştirin ve çorbanın içerisinde bekletin. Şeker çözündükten sonra, bir tane daha ekleyin. Tuz seviyesi kabul edilebilir olana dek tekrarlayın.

3- Soğanın keskin tadı

Çiğ soğanın keskin kokusu ve lezzeti, insanı oldukça rahatsız eder. Ancak yemekleri soğansız pişirmek, zor bir mücadeledir. Neyse ki çiğ soğanı daha lezzetli hale getirmenin bir yöntemi var. Soğanları istediğiniz şekilde doğrayın ve soğuk suyun içerisine bırakın. Acı tattan kurtulmak için yapmanız gereken tek şey bu.

4- Fazla tuzlu et

Ekşi krema, etli bir yemeğin aşırı tuz seviyesini dengeleyebilir. Eti, bir kâse ekşi kremanın içerisine koyun ve soğumasını bekleyin. Alternatif olarak, yemeğinize tuzlanmamış yağ ya da un sosu (un, su, ekşi krema) da ekleyebilirsiniz. Yemeği kurtarmanın bir başka yolu da tuzsuz garnitür yöntemidir. Dana kıymasına fazla tuz koyduysanız eğer, yemeğe ince doğranmış lahana, kabak ya da rendelenmiş çiğ patates ekleyin. Bu malzemelerle, yemeğiniz çok daha yumuşak ve sulu olacak.

5- Fazla tuzlu sebzeler

İçerisine birkaç domates eklediğiniz takdirde, sebze yahnileriniz daha az tuzlu hale gelir. Domatesleri ince ince doğrayarak fazla tuzlu yemeğinizle birlikte pişirin. Pişmiş sebzelerinizdeki fazla tuzdan kurtulmak için tuzsuz, kaynar su ekleyip birkaç dakika daha pişirebilirsiniz. Mantar yemekleri de tuzsuz soslar, garnitürler ve ekşi krema kullanılarak kurtarılabilir.

6- Alazlanmış et

Eti pişirirken, bir kısmını yaktıysanız eğer, yanık tabakayı kesip alın ve yağ, su ya da et suyu ile pişirmeye devam edin. Etinizdeki yanık kokusunu yok etmek için eti başka bir kapta, nemli bir beze sarın. Nahoş kokunun çoğunu emecektir.

7- Soğuyan yemekler

Servis anına dek, sıcak yemekleri sıcak, soğuk yemekleri ise soğuk halde saklayabilmek güç olabilir. Neyse ki çözüm oldukça basit. Üzerlerine yemek koymadan önce, servis tabaklarını ya da diğer servis malzemelerini fırında 5 dakika ısıtın. Soğuk yemekler servis edecekseniz eğer, tabakları buzdolabında biraz soğutabilirsiniz.

8- Fazla yağlı et suyu

Et suyunuzda çok fazla yağ varsa, soğuması için buzdolabına koyun. Yağın, yukarıda sertleşmesini bekleyin ve bir kısmını alın.

9- Tavaya yapışan krepler

Kreplerin tavaya yapışmalarının birkaç sebebi var. Hamur fazla ıslaksa, biraz un ekleyin. Unun kalitesi düşükse, biraz irmik ekleyin. Hamuru koymadan önce, tavayı yağla ısıtmak da önemli bir detaydır.

10- Kıvamı az muhallebi

Muhallebiler, kremadan ya da krem şantiden daha yoğun kıvamda olabilirler. Bazense kıvamın biraz daha yoğun olması gerekir. Neyse ki muhallebinin kıvamını artırmanın yolları var. Biraz un ekleyin ve iyice karıştırın. Hala koyulaşmadıysa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Muhallebiyi birkaç dakika daha kaynatabilir ya da buzdolabında soğutabilirsiniz.

11- Konserveli ürünlerdeki küf

Küf, ev konservelerini berbat eden en yaygın mikroorganizmadır. Açılmamış konservenizin içerisinde küf varsa eğer, kavanozu açın, küfü alın, konservenin türüne bağlı olarak şeker, tuz ya da sirke ekleyin ve her şeyi iyice kaynatın.

12- Donmuş sebzeler

Donmuş patatesi, 5-7 gün boyunca, oda sıcaklığında (18-20°C) açılmaya bırakmak, tatlı lezzetini azaltabilir. Donmuş soğan ise 3-5°C’de çözülmeye bıraktığınız takdirde, bozulmaz.