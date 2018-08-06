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Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar

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Mutfakta zaman geçirmekten hoşlansak da hoşlanmasak da bazı şeyleri yapmak hepimiz için zor olabiliyor. Sevenleri soğuturken sevmeyenleri çileden çıkarabiliyor. Biz de sizler için mutfakta pratiklik sağlayacak bilgiler toparladık

Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
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1. Turunçgilleri daha kolay soymak için…


Portakalları, mandalinaları soyarken zorlanıyorsanız, ya da manikürünüz bozulacak diye endişeleniyorsanız onları soymadan önce 20 saniye mikrodalgada ısıtın. Şimdi tekrar deyenin, daha kolay soyulduğunu göreceksiniz.

2. Etrafa dağıtmadan peynir rendelemek


Peynirinizi rendelemeden önce yarım saat buzlukta bekletmeniz, rendelerken dağılmamasını sağlayacaktır.

3. Ağlamadan soğan doğramak için…


Soğanları doğramadan önce bir süre buzlukta bekletin. Ama bu tüyoyu yemeklerin içine koyacağınız soğanlar için kullanın yoksa soğanlar çıtırlığını kaybeder.

4. Makarnayı haşlamanın daha akıllıca bir yolu var


Eğer makarnanız haşlanırken başında beklemek istemiyorsanız ama taşmasından da endişeleniyorsanız, üstüne bir adet tahta kaşık bırakın.

5. Mükemmel yumurtayı yapmak için…


Yumurtayı kırdığınız tavanın içine biraz su dökmeniz yeterli olacaktır.

6. Elinize sinmiş soğan kokusundan kurtulmak için…


Avucunuzun içinde limonu gezdirirseniz, sıkarsanız bu kokulardan kurtulacaksınız.

7. Metal eşyalarınızın ilk günkü gibi parlak kalmasını istiyorsanız…


Tek yapmanız gereken şey onları biraz sirke ve suyla yıkamak.

8. Karnabahar haşlarken renklerinin solmasından şikayetçiyseniz…


Haşlarken içine biraz süt koymanız yeterli olacaktır.

 

9. İçeceklerinize buz koyunca sulanmasından hoşlanmıyorsanız…


İçlerine buz yerine donmuş meyve koymanız hem içeceklerinizin sulanmasını engelleyecek hem de onlara farklı bir aroma katacak.

10. Salatalarınızın sulanması tuzu ile alakalı


Daha sulu istiyorsanız daha az, daha az sulu istiyorsanız daha az tuz kullanmayı deneyin.

11. Limonlarınızı daha tuzun süre taze tutmak istiyorsanız…


Altından minik bir delik açıp o şekilde sıkmayı deneyin.

 

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