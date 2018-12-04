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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Mutfağınızdan atmanız gereken eşyalar

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İçerisinde çok fazla malzeme bulunan derin dolaplar bir ürünü bulmanızı zorlaştırırken, en çok kullandığınız malzemelerin kolay ve bulunabilir bir yerde olmaması yemek yapma işini işkenceye dönüştürebilir. Bu da artık mutfağınıza yeni bir düzenleme yapma zamanının geldiğini gösterir.

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Mutfağınızdan atmanız gereken eşyalar
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 İşte mutfağınızdan uzaklaştırmanız gereken eşyalar... 

Küflenmiş ve bozulmuş gıdalar:

utfağınızı düzenlemeden önce yapmanız gereken ilk şey, bozulmaya başlayan ve artık kullanılmaması gereken gıda ürünleridir. Bu ürünleri mutlaka mutfağınızdan atmanız gerekir.

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Sonradan dondurulmuş gıda ürünleri:

İçini açıp kullandıktan sonra tekrar ürünü dondurmanız, sağlığınız açısından çok zararlıdır. Özellikle başta et olmak üzere kullanıldıktan sonra ikinci kez dondurulan gıdalar bakteri üretir. Bir an önce bu tarz gıdaları mutfağınızdan uzaklaştırmanızda fayda var. 

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Birikmiş bulaşıklar:

En basiti bile mutfak tezgahının üzerinde biriken bulaşıklar en dkoratif ve işlevsel mutfağı bile oldukça kötü gösterebilir. Mutlaka tezgah üzerindeki bulunan bulaşıkları temizlemeyi unutmayın.

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Gereksiz mutfak aletleri:

Her ne kadar daha pratik bir işleve sahip olsalar da diğer mutfak aletleriyle aynı görevi görebilen patates doğrayıcı, çeşitli boylarda spatula, sarımsak ezici vs. gibi küçük aletler mutfağınızda gereksiz bir karmaşa yaratır.

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Restoranlardan aldığınız bedava ürünler:

Çoğu kişi restoranda yediği yemek sonrasında bırakılan peçete, kürdan, küçük sos paketleri gibi ürünleri sonradan lazım olur düşüncesiyle çantasına atar. Zamanla mutfakta biriken ve bir türlü kullanılmayan bu küçük malzemeler göze az gibi görünse de istenmeyen bir karmaşaya sebep olabilir.

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Çok nadir kullanılan pişirme malzemeleri:

Mutfakta lazım olur diye aldığınız fakat kullanmadığınız pişirme malzemelerini eğer kullanmıyorsanız, ihtiyaç sahiplerine verebilir, mutfağınızda daha geniş bir alan yaratabilirsiniz.

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Eskiyen kiler ürünleri:

Son kullanma tarifi geçmiş çeşit çeşit baharatlar, tahır ürünleri ve konserve yiyecekler sağlıklı olmadığı gibi mutfağınızda da gereksiz yer kaplar. Bu bakımdan bu ürünlerden kurtularak, kileriniz de daha geniş bir alan yaratabilirsiniz.

 

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Hiç kullanılmayan tava ve tencereler: Heyecanla satın alınan veya hediye gelen tencere ya da tava gibi ürünler hem ağır hem de büyük ürünlerdir. Bu yüzden fazlasıyla karmaşaya sebep olurlar.

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Mutfak çekmecesindeki gereksiz küçük ürünler:

Zaman içerisinde biriken ve pek dikkat çekmeyen ıvır zıvırlar, aslında çok işinize yarayan çekmeceleri kullanışsız bir hale getirebilirler. Bu yüzden mutfak düzenlemesi yaparken onları tekrar gözden geçirmenizde fayda var.

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