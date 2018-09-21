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Mutfağınızda kimyasal temizleyicilerden kurtulun!

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Evinizde temizlik için kullandığınız bütün malzemeler kimyasal içeriyor. Bu kimyasallar, lekelerin çıkarılması ve evinizin dezenfekte edilmesini sağlıyor, ancak sizin sağlığınıza uzun vadede zarar veriyor. Bu temizleyicileri kullanmayarak, aynı etkiyi sağlayacak doğal temizleyiciler konusunda sizlere farklı önerilerimiz olacak. Hem ucuz hem de sağlıklı!

Mutfağınızda kimyasal temizleyicilerden kurtulun!
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Ketçap’la fırınınızı temizleyin:

Fırınınızın içinde inatçı lekeler varsa o zaman düşük ısıda çalıştırın. Lekelerin üzerine ketçap dökün. 5 dakika bekleyin. Sildiğiniz zaman lekelerin kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz. 

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Aliminyum folyo, gümüşleri temizler:

Kararmış gümüşleriniz için aliminyum folyo kullanabilirsiniz. 1 litre suya 1 çorba kaşığı karbonat karıştırın. Bu karışımı aliminyum folyo üzerine dökün. Gümüşlerini 10 dakika bu çözeltinin içinde bırakın. Sonra bir maşa ile gümüşlerinizi çıkarın. 

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Giderlerinizi açmak için soda kullanın:

Giderleriniz tıkalı ise oda sıcaklığında soda veya kola dökün. 10 dakika bekledikten sonra ılık su dökün. Hem giderleriniz açılacak hem de dezenfekte olacaktır.

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Portakal kabuğu doğal su lekelerini temizler:

Ayna veya musluklarınızda bulunan su lekelerinden kurtulmak istiyorsanız, portakal kabuğunu kullanabilirsiniz. Portakal kabuğunun beyaz tarafıyla ayna ve musluklarınızı silin. Portakal yağının parlatıcı özelliği devreye girecektir.

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Diş macunu, kirli duvarları temizler:

Bir bez veya fırçaya diş macunu ilave ederek silin. Ardından su ile durulayın. Diş macunu ile kokan bebek biberonlarını da temizleyebilirsiniz. Böylece biberonların hem temizlendiği hem de kötü kokusunun gittiğini göreceksiniz.

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Limon buzdolabını temizler:

Buzdolabı, içinde bulunan yiyeceklerin kokularının karışımı sebebiyle kötü kokabilir. Bunu engellemek için bir pamuk veya süngerin üzerine limon damlatın. Buzdolabının içine koyun. Birkaç saat içinde kötü kokulardan eser kalmayacaktır.

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Sirke tıkanan alanları açar:

Beyaz sirke mükemmel çok amaçlı temizleyicidir. Musluk giderlerinizin tıkanması halinde yarım fincan karbonat dökün. Ardından bir fincan sirke ilave edin. 10 dakika sonra gidere, sıcak su dökün. Musluk giderleriniz açılmış olacaktır. Paslanmaz çelik mutfak malzemeleriniz donuklaştıysa, sirkeli bir bezle ovabilirsiniz. Çelikleriniz pırıl pırıl olacaktır.

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Tuz pası temizler:

Bir süngerin üzerine tuz serpin ve paslanan mutfak malzemelerinize sürün. Ardından durulayın. Mutfak süngerlerinizi de tuzlu suyun içinde bir gece bekleterek ömrünü uzatabilirsiniz. Döküm tencereleri de yıkadıktan sonra tuzlu suda bekletin, ardından durulayıp silin. Tencerelerinizi kaldırmadan veya kullanmadan önce hafifçe yağlamanızı öneriyoruz.

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Kaynar su, yağları temizler:

Kaynar su yağ üzerinde döktüğünün zaman alacağınız bir çok kimyasal temizleyiciden çok daha iyi temizler. Kaynar su içine ilave edeceğiniz karbonat ile birçok inatçı lekeyi temizleyebilirsiniz.

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Boraks bakterileri temizler:

Eşit miktarda boraks ve karbonatı karıştırarak kendi deterjanınızı yapabilirsiniz. Ayrıca 3 yemek kaşığı boraks musluk giderlerine dökebilirsiniz. Giderlerinizdeki tüm bakterileri yok etmiş olacaksınız.

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Karbonat kötü kokuları temizler:

Soğan ve sarımsak doğradıktan sonra ellerinizde kalan kokudan rahatsız mı oluyorsunuz? Ellerinizi sabun yerine karbonatla ovabilirsiniz. Kullandığınız deterjanın içine 2 yemek kaşığı karbonat ekleyerek sıvı bulaşık deterjanının gücünü artırabilirsiniz.

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Oksijenli su mikropları öldürür:

Eşit miktarda oksijenli su ile su karıştırarak istediğini her şeyi dezenfekte edebilirsiniz. Hem dezenfekte etmek hem de ağartıcı olarak her zaman mutfağınızda bu karışımı sprey şişesinde hazır bulundurun.

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