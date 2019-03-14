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Momo'ya karşı 8 önlem!

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Momo'ya karşı 8 önlem!
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Çocuklar için son dönemin dijital ortamdaki en büyük tehlikelerinden biri olan 'Momo' oyunu için, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 8 maddelik önlem açıkladı.

Ofis, son dönem gündemde olan oyuna ilişkin, "Momo: Dijital İstismar Girişimi" bilgilendirmesinde şu 8 öneriye yer verdi:

1- Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerili sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu filtrelerin açık olmasına dikkat edin.

2- Tanımadığını kişilerden ve özellikle Japonya (+81), Kolombiya (+52) ve Meksika (+57) ülkelerinden gelen mesaj isteklerini kabul etmeyin. Çocuklarınızı bu mesajlar hakkında bilgilendirin.

3- Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Sık kullanılan sosyal medya platformlarında tanımadıkları kişiler ve anonim hesaplar ile iletişimde olmasını engelleyin.

4- Çocuklarınızın kullandığı internet erişimi olan tüm cihazlarınızda ebeveyn koruması kullanın gezinme geçmişini saklayarak periyodik olarak kontrol edin.

5- Çocuklarınız internette yaptığı aramalar sonucunda birçok zararlı içerik ile karşılaşabilirler. Daima kontrollü bir internet gezintisi hedefleyin.

6- Daima lisanslı ve güvenilir kaynaklardan internet erişimi sağlayın. Sosyal medyada karşılaştığınız reklam bağlantılarına tıklarken dikkat edin.

7- Sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerini geri çevirin. Çocuklarınızın internet ortamında oynadığı oyunlardaki arkadaşlık edinimlerini kontrol edin.

8- Özellikle bu şekilde ortaya çıkan siber zorbalıklarda insan faktörü çok önemlidir. Asılsız haberler ile insanları suistimal etmeyin. Kaynağını bilmediğini haberleri paylaşarak meşrulaşmasına destek olmayın.

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