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Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları

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Sehpa ve masalarınızda oluşan bardak izleri, kahve ve çay lekeleri sizi her geçen gün daha fazla sizi rahatsız etmeye başladıysa bu önerimize mutlaka göz atın. Evinizin dekorasyonuna gölge düşüren bu izlerle mobilyalarınıza zarar vermeden başa çıkabilirsiniz. İşte mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları...

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Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
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Diş macunu:

Bardak altlığı kullanmayı ihmal ettiğinizde karşı karşıya geleceğiniz bu izlerin kaybolması için ihtiyacınız olan tek şey diş macunu. Diş macununu lekeli bölgeye sürün ve elinizle dağıtın. Yaklaşık 30 saniye beklettikten sonra bir bezle ovmadan silin. Bu yöntem masa ve sehpalarınızdaki iz ve lekelerin kaybolmasına yardımcı olacaktır ve çok eski su lekelerini bile çıkarmanıza yarayacaktır.

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Mayonez ve kabartma tozu karışımı: Bir diğer yöntemse çok daha kolay. Bir tatlı kaşığı mayonezin içine bir paket kabartma tozu koyun ve ikisini iyice birbirine karıştırarak bir krem elde edin. Oluşan bu karışımı leke olan bölgeye sürün. Lekelerin çıktığını göreceksiniz. 

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Ütü yöntemi: Son olarak, pamuklu bir giysiyi alıp lekeli yüzeye yerleştirin ve üzerine buharsız ütüyü koyup birkaç saniye bekletin. Giysiyi çekip lekeyi kontrol edin. Leke tamamen kaybolana kadar birkaç defa bu işlemi tekrarlayın. Bu önerilerle lekelerden kurtulmanın oldukça kolay olduğunu göreceksiniz.

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Bu lekeler nasıl önlenir? 

Bardak altlıkları: Orta masaların ve sehpaların malzemesine göre dayanıklılıkları da farklılık gösterir. Bazı masa ve sehpaların üzerinde mutlaka bardak altlığı kullanmak gerekir. Aksi takdirde, sıcak bir bardak masa ve sehpanın üzerinde, daire şeklinde açık renkli bir iz bırakabilir 

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Masa örtüsü: Masa örtüsü de lekeler için kullanılabileceğiniz bir diğer yol. Ayrıca masa örtüleri dekorasyona da oldukça uyum sağlayabilir. Ne kadar küçük olursa olsun damlaları iyice silmeyi de unutmayın. Masanızda canlı çiçekler kullanıyorsanız, vazonuzun altına bir altlık yerleştirmeniz de mümkün.

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