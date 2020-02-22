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Migrene iyi gelen besinler

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Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Her beş kadından biri ve her 10 erkekten birinde migren rahatsızlığı görülür.

Migrene iyi gelen besinler

Araştırmalar migren ve yiyecekler arasında pek çok bağlantı olduğunu gösteriyor. Bazı yiyecekler migrene neden olabilirken diğerleri bunları önleyebilir veya hatta tedavi edebilir. Tıbbi önlemlerin yanında, migren ağrılarını hafifletecek mucize besinler de var. İşte migrene iyi gelen mucize besinler…2

 

İNCİR: İncir, iltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada yardımcı olan potasyum içermektedir. 

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AVOKADO: Avokado migrenlerle savaşmak için birebirdir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olan avokado, şiddetli baş ağrınızı giderir.

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SOMON: Tam olarak omega-3 yağ asitleri ve vitamin B-2 içeren somon, sık baş ağrıları geçirenler için mucizevi besinler arasındadır. Aynı zamanda iltihabı azaltır ve genel olarak migrenlerle savaşmanıza yardımcı olur.

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TATLI PATATES: Tatlı patatesler sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda migrenle de savaşmanıza yardımcı olur . C vitamini bakımından zengin, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrılarından acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir. 

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HAVUÇ VE SALATALIK: Migren sıkıntısın da en büyük etken su tüketimidir. Su içmenize yardımcı olan karpuz, havuç, salatalık ve kereviz gibi yiyecekleri tüketmek de dehidrasyon sağlayacaktır. Dehidrasyon baş ağrısının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu bakımdan su seviyenizi kontrol altında tuttuğunuzdan emin olun.

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KİNOA VE LAHANA: Kinoa ve lahana da migrenin önlenmesinde yardımcı olur. Riboflavin, magnezyum ve demir içeren kinoa, migrenleri uzak tutarken, lahana omega-3 ve lif içerir ve migrene karşı en iyi savunma mekanizması geliştirir.

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YOĞURT: Yapılan araştırmalara göre, B vitamininin bir parçası olan riboflavin, yoğurtta büyük miktarda bulunur ve migrene karşı oldukça etkilidir. Sık sık migren ataklarınızdan muzdarip iseniz günlük diyetinize yoğurt ekleyin ve sonuçları izleyin.

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LİMON SUYU: Yüksek miktarda C vitamini içeren limon suyunun sağlığa faydaları çok konuşulmaktadır. Bunlardan biri de migreni ortadan kaldırmasıdır. Ne zaman başınız ağrıyorsa, limon suyunu bir bardak suyla karıştırın, 2 çay kaşığı tuz ekleyin ve için. Bu içecek oluşacak iltihabı ortadan kaldıracaktır.

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TARÇINLI MACUN: Tarçın çubukları alın ve bir toz haline getirin. Sonra, üzerine biraz su ekleyip kalın bir macun haline getirene kadar karıştırın. Migren atağı geçirdiğinizde bu macunu şakaklarınıza ve alnınıza uygulayın. 25-30 dakika sonra macunu yıkayın. Bu doğal ev ilacı migrenle savaşır ve ağrıyı yatıştırır.

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