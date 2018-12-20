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Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları

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Meyve ve sebze kabuklarını sakın çöpe atmayın! İşte tahmin ettiğinizden çok daha fazla işe yarayan 9 meyve kabuğu..

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Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
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Patates Kabuğu:

Uykusuzluk, stres, yorgunluk ve yoğun çalışma hayatı gibi faktörler göz altı morluklarının oluşmasına sebep olabilir. Güzelliğinize gölge düşüren bu morlukların oluşumunu önlemek için patates kabuklarını tercih edebilirsiniz.

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Muz Kabuğu:

Muz kabuğunun iç kısmına şeker sürüp vücudunuza sürdüğünüzde doğal peeling etkisi elde edersiniz. Ayrıca böcek ısırığı, alerji gibi faktörlerden kaynaklanan kaşıntıları gidermede ve dış kısmını ayakkabınıza sürdüğünüzde doğal ayakkabı cilası yaratmada da işe yaradığını göreceksiniz. 

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Limon Kabuğu:

Kahve veya çayı neyde demliyorsanız onun lekelerini çıkarmak için limon kabuğuyla ovalamak çok etkili bir çözüm.

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Portakal Kabuğu:

Rutubetli bir evde yaşıyorsanız ya da giysilerinizde güvelenme oluyorsa, kötü koku garantili naftalin yerine poşetlenmiş portakal kabuğu kullanarak bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz. 

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Elma Kabuğu:

Elma kabukları alüminyum tencere ve tavalardaki lekeleri de temizlemenize yardımcı olur. Surata sürülen kabuklar serisinde de kendine yer edinen elma kabukları, göz çevresindeki koyu renkleri gidermeye yardımcı oluyor.

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Nar Kabuğu:

Nar kabuklarını kaynatıp beklettiğinizde bordoya boyamak istediğiniz bir tişörtünüz varsa istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Nar kabukları doğal bir boya etkisi yaratır. 

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Sarımsak Kabuğu:

Pişirdiğimizde besin değeri kaybolan sebze, et gibi besinleri sarımsak ve soğan kabuklarıyla pişirdiğinizde bu kabukların besin değerlerini tutucu özelliği daha besleyici öğünler yapmada en büyük yardımcınız olacak.

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Karpuz Kabuğu:

Karpuz kabuğu ciltteki aknelere oldukça iyi gelir.

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Greyfurt Kabuğu:

Greyfurt kabuğunu cildinize sürerek tonik etkisi yaratabilirsiniz.

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