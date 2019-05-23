Metabolizmayı yavaşlatan hatalar

Çoğumuzun yakındığı bir durumdur metabolizmanın yavaş çalışması. Peki metabolizmamız neden yavaş çalışır?

İşte kan değerleri ve yaş gibi faktörlerden bağımsız olarak metabolizmamızın yavaşlamasına sebep olan yaptığımız 6 hata...

1. GEREĞİNDEN AZ ENERJİ TÜKETMEK:

Kilo vermek için kalori kısıtlaması gerekli olmasına rağmen bazal metabolizma hızının altında bir enerji değeri ile beslendiğimizde metabolizmamız yavaşlar. Çoğu danışan çok az yemek yiyorum fakat zayıflayamıyorum der. İşte bunun sebebi gerekenden az enerji tüketimidir. O yüzden metabolizmamızın hızlı çalışması için gün içerisinde gerekli olan enerjiyi mutlaka almalıyız

2. YETERSİZ PROTEİN ALIMI:

Aldığımız her kalori, vücutta aynı şekilde tepkimeye yol açmaz. Farklı yiyecekler, farklı metabolik yollardan geçerler. Bu yolların bazıları diğerlerinden çok daha etkilidir. Besinlerin sindirilme, emilim ve metabolize edilme sırasında harcattığı enerjiye besinin termik etkisi diyebiliriz. Proteinlerin termik efekti karbonhidrat ve yağlardan daha yüksektir. Proteinler metabolizmayı yüzde 20-30 değerinde hızlandırırken, karbonhidratlar yüzde 5-10 yağlar ise yüzde 3 oranında hızlandırmaktadır. Fakat bu da demek değil ki protein alımını abartalım. Gün içerisinde kg başına 0.8-1 gram protein alımı yeterli olacaktır.

3. HAREKETSİZ YAŞAM:

Günümüzde masa başı çalışma saatlerinin uzunluğu gün içerisinde hareketli olmamızı engellemekte ve metabolizma hızımızı yavaşlatmaktadır. Gün içerisinde yapılan egzersizler metabolizmayı hızlandıracağından aktif bir yaşam sürmeye dikkat etmeliyiz.

4. YETERSİZ UYKU:

Kaliteli uyku sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Kalitesiz ve az uyku kalp hastalıkları, diyabet ve depresyon görülme riskini arttırmaktadır. Bunların yanında metabolizma hızımızı da yavaşlatmaktadır. Bu nedenle en az 7 saat kaliteli gece uykusu hem sağlığımız hem de metabolizmamız için oldukça önemlidir.

5. ŞEKER:

Yapılan araştırmalar aşırı fruktoz tüketiminin bel çevresinde ve karaciğerde yağlanmayı artırdığını gösteriyor.

6. FAZLA ALKOL TÜKETİMİ

Alkol karaciğerde parçalanıp yağ aktarım mekanizmalarını etkiliyor, bu nedenle kan dolaşımında daha fazla yer kazanabiliyor ve daha fazla yağ olarak depolanıyor. Vücutta yağ dokusu arttıkça kas dokusu azalıyor, buna paralel olarak metabolizma yavaşlıyor.