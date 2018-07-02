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Meşgul İnsanlar İçin 7 Adımda Zaman Yönetimi

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Sevgili meşgul insanlar, buyurun size bir kaç öneri

Meşgul İnsanlar İçin 7 Adımda Zaman Yönetimi
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Başlangıç noktamız yaratma cesareti. Yaratma eylemi sonucunda ortaya çıkacak olan ‘yeni’ için alan lazım. Kapasiteyi doğru kullanabilme kabiliyeti hemen bir adım öne çıksın. Çünkü ihtiyacımız olan şey düzen. Düzen derken rutin ya da dağınıklığın tezatı anlaşılmasın; rutin her zaman sıradanlığı işaret etmez ve dağınıklığın da kendi içinde bir düzeni, yani örüntüsü vardır. Mesele o örüntüyü görebilmekte, geometri gibi. Bu örüntüler, desenler, tekrar eden/yineleyen, bağıntısı, bağlantısı, bağımlılığı olan işler; bir bakışta görünmeyebilir. Bu yüzden kendi görebileceğimiz seviyeye kadar gerekli olan görselleştirmeyi kendimiz yapmalıyız ki örüntüleri keşfedip boşlukları görebilelim.  

1. Aklında tutma, unut gitsin


Her şeyden önce aklını yapılacaklar listen için yer sağlayacı olarak kullanma. Aklını o değerli ve sadece sana özel olan benzersiz düşüncelerin için sakla. Çevrimiçi olduğunda hem bilgisayarından, hem cep telefonundan ulaşabileceğin tekil bir yapılacaklar listen olsun. Aklında tutman gereken ne varsa iki dakika cep telefonunu çıkar ve o an hemen yaz. Her an her yerden ulaşabileceğin tek bir liste olması işlerini çok kolaylaştırır. ‘O iş bende.’ dediğin ne varsa bu listeye muhakkak yaz ve direkt unut. Unutmak çok önemli. Tuhaf gelebilir, unutursam nasıl halledeceğim işimi diye düşünebilirsin belki. Böyle şeyler düşünme işte, bunlar gelir şimdi’yi götürür

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