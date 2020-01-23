Maydanozun bilinmeyen yararları

Maydanozun bilinmeyen faydaları neler? Maydanoz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte merak edilen her şey...

Maydanoz, insan sağlığı için oldukça faydalı olan bir besindir. Ağız kokusunu önlemesinden tutun da kansere yakalanma riskini azaltmasına kadar birçok konuda fayda sağlayan maydanoz yaprağından sapına kadar tüketilmesi gereken bir besindir. Peki maydanozun bilinmeyen faydaları neler? Maydanoz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte merak edilen her şey...

Maydanoz çok güçlü bir anti-oksidan olduğundan kan akışını dengeler. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.

Maydanoz A ve C vitaminleri bakımından da oldukça faydalı bir besindir. Bu da göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra tansiyon gibi hastalıkların yaşanmasını da engellemeye yardımcı olur. Bu nedenle uzmanlar, sürekli olarak maydanoz tüketilmesi gerektiği konusunda uyarmaktadır.

Maydanoz aynı zamanda hem cilt hem de saç için oldukça faydalıdır. Hücreleri yenileyici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda saç kırıklarını onararak daha parlak görünüm kazandırır.

Maydanoz sapı kötü kolesterol önlemektedir. Bunun için maydanozun saplarını kaynatıp süzdükten sonra limon sıkıp tüketebilirsiniz. Böylece bu sorunun önüne geçmiş olacaksınız. Bunun yanı sıra maydanoz saplarını kesip yoğurtla karıştırarak içerisine limon sıkıp tükettiğinizde sindirimi de düzenlemektedir. Uzmanlar, tam bir şifa kaynağı olan maydanozun saplarının kesildikten sonra asla atılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Böbrekleri temizleyerek, idrar yolu enfeksiyonlarını önleyen maydanoz saplarını çiğ ya da sade olarak tüketebilirsiniz.