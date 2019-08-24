Mangal kömürünün farklı kullanım alanları

Özellikle yaz aylarında kullanılan mangallar, her daim ailede bir keyif seçeneği olmuştur. Ailecek çıkılan tatillerde, gidilen pikniklerde mangal yakılması favori bir etkinlik olmuştur.

Mangal kömürleri bir çok alanlarda kullanılmaktadır. Arta kalan mangal kömürleri değerlendirmek artık oldukça kolay. Peki, Mangaldan arta kalan kömürler nasıl değerlendirilir? Arta kalan mangalların kullanım alanları nelerdir?



Yanmış kömürün soğuması üzerinden 48 saat geçmesini bekledikten sonra cildinize aktif kömür maskesi yapabilirsiniz. Kömür cilt üzerinde istenmeyen kir ve yağları çeker. Bunun için özellikle bahar ve yaz aylarında yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Kimyasal içerikli bir kömür kullanımı oldu ise arta kalan yanmış kömürleri bitkileriniz için kullanabilirsiniz. Toprağın Ph değerini artıracaktır.

Yollardaki veya kapınızın önündeki ızgaraya dökebilirsiniz. Bu küller ızgaraların açılmasında yarar sağlayacaktır.

Buzdolabında bulunan yiyeceklerden kaynaklı sürekli bir koku meydana geliyorsa delikli bir plastik torbanın içinde bir parça yanmış bir parça kömür koyunuz. Tüm kokuları giderecektir.

Kestiğiniz çiçekleri vazoya koymadan, dibine bir iki parça yanmış kömür koyunuz. Çiçekler daha uzun ömürlü kalacaktır.

Bahçede bulunan yabani otlardan kurtulmak için, yabani otların bulunduğu bölgeye yanmış kömür veya küllerini savurabilirsiniz.

Orkidelerin daha sağlıklı olmasını istiyorsanız, yanmış kömürleri eziniz ve saksı diplerine koyunuz.