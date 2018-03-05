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Lacoste nesli tükenen hayvanlar için logosunu değiştiriyor

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Fransız giyim markası Lacoste'un logosu nesli tükenen hayvanlar için değişiyor.

Lacoste nesli tükenen hayvanlar için logosunu değiştiriyor
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İşte bu proje kapsamında polo tişörtlerde yer bulacak yeni logolar...

İklim değişikliği pek çok canlı türünü tehdit ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl iklim değişikliği nedeniyle ilk kez bir memeli türünün soyu tükendi. 

Geçtiğimiz yıl Avustralya açıklarındaki tek bir adada yaşaya küçük bir kemirgen, iklim değişikliğinin dünyadan sildiği ilk memeli türü olarak tarihe geçmişti.

Fransız giyim markası Lacoste’un ikonik timsahı bu duruma dikkat çekmek için değişiyor. 

Lacoste, bir süreliğine ikonik timsah logolarından vazgeçiyor ve nesli tükenmekte olan hayvanlar için yer açıyor. 

Yapılan açıklamaya göre, nesli tükenmekte olan 10 hayvan markanın polo yaka tişörtleri üzerinde yer alacak.

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