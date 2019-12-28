Kullanışlı mutfak önerileri

Ev dekorasyonunda stil veya tarz asla sınır tanımaz. İster plajda bir çadır isterseniz de çok küçük bir mutfak dekore edin, herkes kendi stil anlayışını sergiler.

Örneğin, buzdolabının kapısı ile karşısında yer alan dolapların yakınlığından hoşlanmayabilirsiniz. Fakat biraz renk, desen ve malzeme ile en dar mutfağı bile çok seveceğiniz bir alana çevirebilirsiniz

AÇIK RAFLARI DENEYİN: Dolabınızı veya kapalı rafları kaldırarak çarpıcı bir şekilde mutfak alanını açabilirsiniz.

MİNİMALİST OLUN: Ferah alanlar oluşturmak için mutfağınızı daha az eşya ile sade dizayn edebilirsiniz.

MODERN DOLAPLAR KULLANIN: Bazen mutfağınızda büyük dolaplar yüzünden alan daralacağı için rahat hareket edecek alanınız da olmaz. Fakat, modern ve beyaz renkli dolaplar kullanarak daha konforlu bir ortam oluşturabilirsiniz.

GÜZEL VE UYUMLU MALZEMELERİ BİRLEŞTİRİN: Mutfağınız küçük olabilir. Fakat, şık bir mermer tezgahla veya ankastre fırın gibi malzemelerle çarpıcı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Dar alanlarda çeşitli desen veya renk kullanımı dezavantaj olabilir. Bu yüzden daha sade ve şık seçimlerle lüks bir görünüm yakalayabilirsiniz.

BEYAZI TERCİH EDİN: Bembeyaz duvarlar ve dolaplar... Küçük mutfaklar için her daim kusursuz bir seçimdir. Ayrıca küçük kesme tahtası veya taze çiçekler gibi ögeler ile stilinizi de yansıtabilirsiniz.

MİMARİ DETAYLARI ÖN PLANA ÇIKARIN: Şık ve renkli dolaplar, mutfağınıza basit ve sade bir güzellik katabilir. Fakat, mimari detaylarla mutfağınızdaki görünümü daha üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

EĞLENCELİ AKSESUARLAR EKLEYİN: En basit alanlar bile bir tablo veya şık bir şamdan gibi birkaç benzersiz veya eğlenceli aksesuarın eklenmesiyle kişiliğinizi yansıtabilir.

AYDINLIK BİR ALAN OLUŞTURUN: Açık renkli duvarlar ve şık bir tavan armatürü ile küçük mutfağınıza sofistike dokunuşlar yapabilirsiniz.

ÖZEL RAFLAR KULLANIN: Boyutu ve şekli mutfak gereçlerinize tam olarak uyacak özel raflar tercih ederek kısıtlı alanınızı akıllıca kullanabilirsiniz. Günlük kahve bardağınızı veya küçük kaselerinizi kullanacağınız uygun boylu raflara rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

DEKORASYON ÖNERİLERİNE MUTLAKA BİR GÖZ ATIN: Bir alanı dekor ederken tasarım ipuçları almak her zaman işe yarar. Örneğin, mutfağınızda ahşap aksesuarlar veya dolaplar kullanarak mimariyi daha güzel yansıtabilir.

AYNALARI DA UNUTMAYIN: Mutfağınıza doğru şekilde yerleştireceğiniz aynalar küçük alanı daha büyük gösterir.

TOPRAK TONLARINI TERCİH EDİN: Mutfak dolaplarını toprak tonlarında tercih ederek sıcak bir hava katabilirsiniz.

BAZI MUTFAK GEREÇLERİNİZİ DUVARA ASIN: Tencere ve tavalarınızı duvara asmakla kalmaz, aynı zamanda güzel bir görünüm yakalayabilirsiniz.

RENKLER İLE OYNAYIN: Renkleri seviyorsanız mutfağınızda olsa bile onlardan uzak durmayın. Renkli dolaplar veya desenli tezgahlar ile benzersiz seçimler yapabilirsiniz. Ayrıca desenli halı ve iç mekan bitkileri ile mutfağınıza keyifli bir hava katabilirsiniz. Böylece yemek pişirmek daha keyifli bir hal alabilir.