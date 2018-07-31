banner107
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
19 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
86 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
24 0
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
99 0
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
26 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
101 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
49 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
48 0
banner82
banner147

Kral penguenlerinin sayısında büyük düşüş

banner27

Dünyanın en büyük kral penguen kolonisinin nüfusu 1980'lerden bu yana yüzde 88 azaldı

Kral penguenlerinin sayısında büyük düşüş
banner137

 

Bilim insanları kral penguenlerin nüfusunda son 30 yılda belirgin düşüş olduğunu bildirdi.

Sonuçları "Antarctic Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Hint Okyanusu'nun güneyinde Fransa'ya ait Cochons Adası'nda yaşayan dünyanın en büyük kral penguen kolonisinin nüfusu 1980'lerden bu yana yüzde 88 oranında azaldı.

Adada 2015-2017 yıllarında havadan ve uydudan yapılan gözlemlerde 60 bin penguen çiftinin varlığı tespit edildi. 1980'lerde yapılan benzeri bir araştırmada yaklaşık 500 bin penguen çiftine rastlandığı belirtildi.

Araştırmacılar popülasyondaki büyük gerilemenin sebebinin bilinmediğini kaydetti. 

İmparator penguenden sonra en iri cüsseli penguen türü olan kral penguen, Antartika'nın kuzeyindeki daha ılıman adalarda yaşıyor.

Bölgedeki kuş türleri üzerine yapılan araştırmalarda, kuş popülasyonlarının iklim değişikliği etkileriyle azaldığı tespit edilmişti. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.