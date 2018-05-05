Kozmetikleri hayvanlarda denemeyin

Avrupa Parlamentosu üyeleri, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde denenmesinin dünya çapında yasaklanması çağrısında bulundu.

Kozmetik ürünlerinin hayvanlarda denenmesi Avrupa Parlamentosu’nda (AP) masaya yatırıldı. AP tüm birlik liderlerine ve kurumlarına çağrıda bulunarak kozmetik ürünlerde hayvan testlerinin yasaklanması için dünya genelinde yüksek düzey diplomatik kampanya başlatılmasını talep etti.



Karar 620 kabul, 14 karşı ve 18 çekimser oy ile kabul edildi. Karar tasarısında, ülkelerin yüzde 80’inin kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde denenmesine izin verdiğine dikkati çekti

Kararda, AB’de 2013’ten beri hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ürünlerin satışının yasaklandığı ancak bunun dünya genelindeki trendi tersine çeviremediğinin altı çizildi.

Hayvan hakları savunucuları yaptıkları protestolarla duruma dikkat çekiyor.

Söz konusu testlerin yasaklanmasını talep eden AP üyeleri, konuya ilişkin BM nezdinde uluslararası bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu. AB’de kozmetik sektörü 2 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. Avrupa’da satılan pek çok kozmetik ürün, başka ülkelerde hayvanlar üzerinde test edildikten sonra Avrupalı tüketicilere sunuluyor.



Dünyada her yıl tavşan, fare, hamster, domuz, köpek, maymun ve daha birçok türde yarım milyon hayvan kozmetik ürünler için test aracı olarak kullanılıyor.