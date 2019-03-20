Kıyafetler uzun süre nasıl yeni kalır?

Gardırobunuzdaki parçaların uzun süre saklayabilmenin yolu, cinse ve kumaşa özel temizleme ile bakım tekniklerinden geçiyor. İşte daha uzun ömürlü kıyafet, ayakkabı, çanta ve takılar için taktikler...

Pamuklu iç çamaşırlar

Pamuklu iç çamaşırların ömrünü uzatmak için, bir file torba içinde makinada yıkamak gerekiyor. Ancak sutyen gibi zor çamaşır türlerinde, hem ömrü kısalttığı hem de formu bozduğu nedeniyle çamaşır makinasının kullanılmaması önemli. Sutyen temizliğinde en kolay yöntem, suyla dolu bir kabın içine az miktarda deterjan koyarak bekletip durulamak.

Trikolar

Triko türlerinde elde ve soğuk suda yıkayıp oda sıcaklığında düz bir zeminde kurutma adımları öneriliyor. Ayrıca kazak düz bir havlu üzerine serilip rulo yapıldığında, kazağın şekli bozulmamış ve daha uzun ömürlü olması sağlanmış oluyor.

İpekliler

Oldukça hassas ve narin yapısıyla ipek, temizlemesi en zor kumaş kategorisine giriyor. İpek giysileri temizlemenin en doğru yolu kuru temizleme. Evde temizlerken ise ipek giysiyi soğuk suda çok az miktarda şampuanla yıkamak ve kumaşı sıkmadan temiz bir havlu üzerine açarak kurutmak öneriliyor. İpek, ısıya çok duyarlı olduğundan ütü işlemi uygulanmadan kendi kendine formuna kavuşması gerekiyor.

Jeanler

Jean'lerde yapılan sık hatalardan biri birkaç kez giydikten sonra oluşan diz izlerini yok etmek için sık sık yıkamak. Uzmanlar, jean bakımında en önemli nokta jean'i 30 derecenin altında ve az miktarda deterjanla yıkamak. Yıkamanın ardından oda sıcaklığında, kendi formunda ve doğal hava akımıyla kurutmak jean'in ömrünü uzatan faktörlerden.

Elmaslar

Elmasları parlatmak ve temizlemek için, beyaz sirke ve çay karışımının içinde bir gece beklettikten sonra kabartma tozuyla kaplayıp soğuk su ile yıkamak yeterli oluyor.

Deri çantalar

Deri çantalarda nemli bez kullanmak ve çantayı bez torbalarda saklamak gerekiyor. Nubuk veya süet çantalarda ise temizleme yöntemi ayakkabı ile aynı tekniklere sahip. Nubuk çantalar, ince kıllı süet fırçasıyla tek yöne hareket ettirerek temizlenebiliyor.

Ayakkabılar

Ayakkabılar sağlıklı tutmanın yolu saklama koşullarından geçiyor. Her gün aynı ayakkabıyı giymek ayakkabının daha çabuk yıpranmasına neden olduğundan, mümkün olduğu kadar farklı alternatiflere yönelmek gerek. Ayakkabıyı giydikten sonra hafif nemli bir bezle temizleyip kutusunda kılıfıyla saklamak öneriliyor.

Sivri burunlu stilettolar

Sivri burunlu stiletto'larda ise burun kısmına pamuk koyarak kırılmalar önlenebiliyor. Deri ve süet temizliği için özel spreyler etkili bir bakım yöntemiyken; deri için diş fırçasıyla yukarı doğru, süet için ise ince kıllı süet fırçasını tek bir yöne doğru hareket ettirerek temizlemek gerekiyor.

Bijuteri ve değerli takılar

Bijuteri ve değerli takılar için ise evde birçok temizleme yöntemi mevcut. Altın takıları parlatmak için silgi önerilirken, kararmış gümüşleri için diş macunu ile fırçalamak gerekiyor.