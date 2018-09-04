Kitap okurken dikkatiniz dağılmasın

Bir ses, bir tat ya da bir görüntü… Yaptığınız işe odaklanmanızı engelleyecek şeyler sinir bozucudur değil mi? O engeli hemen ortadan kaldırmak ve işinize devam etmek istersiniz. Son yıllarda özellikle kitap okurken odağını kaybedenlerin sayısı hayli fazla. Kitabın belki de en heyecanlı yerinde dikkatinizi başka bir şeyin çekmesi, o sayfayı baştan okumanıza da neden olabiliyor.

1. Sizi etkileyecek dış uyarıcıları ortadan kaldırın



Açık haldeki bir televizyon ya da dışarıdan gelen sesler kitap okurken dikkatinizi dağıtabilir. Bunun için kendinize en uygun ortamı sağlamakla işe başlayabilirsiniz.

2. Aynı anda birden fazla iş yapmayın



Kitabın sayfalarını karıştırıyorsunuz, o sırada cebinize bir mesaj geliyor ve ona bakıyorsunuz. Geri döndüğünüzde ‘’Nerede kalmıştım?’’ hissini yaşıyor olabilirsiniz. Bu nedenle odağınızı korumak için o anda yalnızca kitapla ilgilenmeniz işe yarayabilir.

3. Doğru ışığı bulun

Kitap okurken sizi tepeden aydınlatan bir ışık da odağınızı kaybetmenize neden olabilir. Bu nedenle önden ya da arkadan direkt sayfaları aydınlatan bir lamba işinizi görecektir. Bunun için tasarlanmış okuma lambalarını tercih edebilirsiniz.

4. Aman gözleriniz kurumasın

Özellikle bilgisayar ve telefon karşısında çalışanların gözleri sıklıkla kurur. Gözlerinizin kuruması sizi kitap okurken de etkiler. Bu nedenle sık göz kırpın ve bunu bir egzersiz haline getirin.

5. Kitap okuma mesafesi ve 20 20 20 kuralı

Kitap sayfalarıyla aranızda yaklaşık 10 santimlik bir mesafe idealdir. Daha uzağı ya da yakını gözlerinize zarar verebilir. Ayrıca 20 20 20 kuralını da uygulayabilirsiniz. Peki nedir bu kural? Her 20 dakikada bir başınızı kitaptan kaldırıp 20 metre öteye 20 saniye boyunca bakın. Bu ufak ve zahmetsiz egzersizin size iyi geldiğini göreceksiniz.

6. İyi bir manzaraya karşı oturun

Ağaçlara, parka, denize bakan bir pencereye karşı oturun. Eğer bunlar yoksa düz, sade bir duvara karşı da oturabilirsiniz. Araçların sıklıkla geçtiği, kalabalık caddelere bakan bir pencere işinizi görmez.

7. Müzik kalitesi için iyi bir kulaklık alın

Kitabın sayfalarında kaybolurken bunu müzikle de desteklemek istiyorsanız gürültü önleyici kulaklıklara ya da kulakiçi kulaklıklara yatırım yapabilirsiniz.

8. Gerekli eşyalar elinizin altında olsun



Kitap okumaya hazırlanırken yanınıza gerekli malzemelerinizi de alın. Kalem, ufak kağıtlar, dinlendirici gözlük vurgulayıcılar, atıştırmalık, su gibi ihtiyaçlarınız yanınızda olsun. Böylece boş yere kitabın başında kalmak zorunda olmazsınız.