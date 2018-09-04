Kitap okurken dikkatiniz dağılmasın

1. Sizi etkileyecek dış uyarıcıları ortadan kaldırın
Açık haldeki bir televizyon ya da dışarıdan gelen sesler kitap okurken dikkatinizi dağıtabilir. Bunun için kendinize en uygun ortamı sağlamakla işe başlayabilirsiniz.
2. Aynı anda birden fazla iş yapmayın
Kitabın sayfalarını karıştırıyorsunuz, o sırada cebinize bir mesaj geliyor ve ona bakıyorsunuz. Geri döndüğünüzde ‘’Nerede kalmıştım?’’ hissini yaşıyor olabilirsiniz. Bu nedenle odağınızı korumak için o anda yalnızca kitapla ilgilenmeniz işe yarayabilir.
3. Doğru ışığı bulun
Kitap okurken sizi tepeden aydınlatan bir ışık da odağınızı kaybetmenize neden olabilir. Bu nedenle önden ya da arkadan direkt sayfaları aydınlatan bir lamba işinizi görecektir. Bunun için tasarlanmış okuma lambalarını tercih edebilirsiniz.
4. Aman gözleriniz kurumasın
Özellikle bilgisayar ve telefon karşısında çalışanların gözleri sıklıkla kurur. Gözlerinizin kuruması sizi kitap okurken de etkiler. Bu nedenle sık göz kırpın ve bunu bir egzersiz haline getirin.
5. Kitap okuma mesafesi ve 20 20 20 kuralı
Kitap sayfalarıyla aranızda yaklaşık 10 santimlik bir mesafe idealdir. Daha uzağı ya da yakını gözlerinize zarar verebilir. Ayrıca 20 20 20 kuralını da uygulayabilirsiniz. Peki nedir bu kural? Her 20 dakikada bir başınızı kitaptan kaldırıp 20 metre öteye 20 saniye boyunca bakın. Bu ufak ve zahmetsiz egzersizin size iyi geldiğini göreceksiniz.
6. İyi bir manzaraya karşı oturun
Ağaçlara, parka, denize bakan bir pencereye karşı oturun. Eğer bunlar yoksa düz, sade bir duvara karşı da oturabilirsiniz. Araçların sıklıkla geçtiği, kalabalık caddelere bakan bir pencere işinizi görmez.
7. Müzik kalitesi için iyi bir kulaklık alın
Kitabın sayfalarında kaybolurken bunu müzikle de desteklemek istiyorsanız gürültü önleyici kulaklıklara ya da kulakiçi kulaklıklara yatırım yapabilirsiniz.
8. Gerekli eşyalar elinizin altında olsun
Kitap okumaya hazırlanırken yanınıza gerekli malzemelerinizi de alın. Kalem, ufak kağıtlar, dinlendirici gözlük vurgulayıcılar, atıştırmalık, su gibi ihtiyaçlarınız yanınızda olsun. Böylece boş yere kitabın başında kalmak zorunda olmazsınız.