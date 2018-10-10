Kitap Ödünç Alma Kuralları

Kitap ödünç alma, verme bir eserin edebî olsun olmasın paylaşıma açıldığı güzel bir iletişim biçimidir. İyi bir okur aynı zamanda iyi bir arkadaş olarak kitaplarını çevresine açar, onların da kendi kitaplığından faydalanmasını ister. Ödünç alınan kitap okunduğu zaman, ikili arasında kitap üzerine bir sohbet de başlıyorsa dünya bir anda güzelleşir. Ancak haklı olarak pek çoğumuzun ön yargıları arasında ödünç verdiğimiz kitapların ya bize bir daha ulaşmaması ya da hasara uğramış halde geri verilmesi vardır. Bu nedenle kimi okuyucu, kütüphanesini çok yakınlarına dahi açmaktan imtina eder. Tüm bu kuşkuları ortadan kaldıracak basit çözümler ile kitap ödünç alanın tekrar iyi bir imaja sahip olmasını sağlayabiliriz.

1. Ödünç aldığınız kitabı zamanında geri verin



Arkadaşınıza kitabını iade edeceğiniz belirli bir zaman olmayabilir. Bu o kitabın sizin rafınızda yıllanması anlamına gelmemeli. Görece yeterli bir zamandan sonra kitabı sahibine mutlaka teslim edin. Bir sonraki kitap isteyişinizde de işiniz kolaylaşır.

2. Bir son teslim tarihi olup olmadığından emin olun



Yanlış ya da yetersiz bir iletişim sonucunda, ödünç aldığınız kitabın muayyen bir zamanda sahibine verilmesi gerektiğini anlamamış olabilirsiniz. Yanlış anlamaların önüne geçmek için kitabın belirli bir tarihte verilip verilmemesi gerektiğini sorun.

3. Kitabı okumak uzun sürüyorsa bunu belirtin



Eğer ortalamadan daha yavaş okuyan biriyseniz, ödünç aldığınız kitabın sahibine bundan bahsedin. Bu sayede arkadaşınız bu konuda unutkan olmadığınızı anlayabilir.

4. Kitabı okurken yeme ve içmeden kaçının



Kimi kitapları okurken çay, kahve içmek aslında güzel bir bileşim olabilir. Ancak emanet bir kitap söz konusuysa okuduğunuz sıralarda bir şeyler tüketmemeniz en iyisi.

5. Sayfaları katlamamaya özen gösterin



Ödünç bir kitabı aldığınız gibi geri vermeniz iyi bir intiba bırakır. Bu nedenle kitabın sayfalarını katlamamaya dikkat edin.

6. Kitaba herhangi bir şey yazmayın



Herkesin aklına gelebilecek bir yöntem gibi görünse de bazen unutabiliyoruz. Bizi derinden etkileyen bir paragrafın altını derhal çizme, yanına ilave cümleler ekleme isteğinin önüne geçmelisiniz. Yanınızda ufak not kağıtları bulundurmanız iş görecektir.

7. Kitabı sayfaları açık şekilde bir yere koymayın



Bu da kitabın fiziksel görünümüne ziyanı olabilecek bir hareket. Bunun yerine ayraç kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

8. Kitabı koyacağınız yüzeyin temiz olmasına dikkat edin



Masa, yatak, çanta, raf… Kitabı koyacağınız bölgede bir yemekten, meyve suyundan kalma leke ya da buna benzer talihsizlikler olabilir. Bu nedenle kitabı bir yere yerleştirmeden önce o yeri temizleyin.

9. Kitabı okumaya hazır olmadan onu ödünç almayın



Çoğumuzun başına az ya da çok gelmiştir: Bir kitapçıda dolaşırken rafta gördüğümüz ‘’o’’ kitabı derhal almalı ve ona sahip olmalıyızdır. Ancak eve gelip rafa yerleştirdiğimiz zaman o kitabı okuma hevesimizde azalmalar olabilir. Ödünç bir kitap için bu keyfiyet hoş olmaz. O yüzden önce okuyacağınıza emin olun, sonra ödünç alın.

10. Okuduktan sonra arkadaşınıza kitaptan bahsedin



Ödünç veren arkadaşınız kitabı okuduysa, sizin de kitabı bitirdikten sonra onunla kitap üzerine sohbet etmeniz çok hoş olur. Kısa bir teşekkürün ardından derhal kitap sohbetine geçebilirsiniz.

11. Ödünç aldığınız kitaba bir kütüphane kitabı gibi davranın



Bilirsiniz ki kütüphanelerden ödünç aldığımız ve vakti geldiğinde teslim etmekle yükümlü olduğumuz kitaplara gözümüz gibi bakarız. Kaybetme, kapak ya da sayfalarını bozma gibi risklere karşı tedbirliyizdir. Arkadaşınızdan aldığınız ödünç kitaba da aynı gözle bakarsanız işiniz kolaylaşır.