Kış Boyunca Tüketebileceğiniz 16 Yaz Meyvesi ve Sebzesi

Yaz mevsiminin her şeyi bir başka güzel. Özellikle de meyveleri ve sebzeleri… Kış mevsimi geldiğinde, annelerimizin de dediği gibi, ne salatalığın tadı oluyor ne de domatesin. Eminiz ki o anlarda siz de yazı çok özlüyorsunuz. Ama endişelenmenize gerek yok! Her sebze ve meyve derin dondurucuda saklanmak için uygun olmasa da özleminizi bir nebze dindirecek bazı önerilerimiz var.

Öncelikle derin dondurucu kullanmakla ilgili pek tecrübeniz yoksa derin dondurucuda yiyecek saklamanın püf noktalarına değinelim -Yiyeceklerinizi, eğer ki pişmiş ise tamamen soğuduktan sonra, mutlaka plastik kaplara ya da plastik poşetlere koymalısınız. Cam kaplar donduğunda çatlayabileceği için kesinlikle kullanmayın.

-Yiyeceklerin poşetlerinin veya plastik kaplarının üstüne mutlaka tarih yazın. Böylelikle tüketmeniz gereken süre içerisinde tüketmiş olursunuz.

-Bu kuralımız ise tüm dondurulmuş ürünler için geçerli: Çözünen hiçbir ürünü tekrar dondurmamalısınız ve kısa süre içerisinde tüketmelisiniz.

-Donduracağınız ürünlerin kuru olduğundan ve poşetlerinin hava almadığından emin olun. 1. Mısır 2. Börülce 3. Bakla Baklanın tanelerini ayıkladıktan sonra onları sadece 3 dakika haşlamanız ve kurulayıp poşetlemeniz yeterli. 4. Enginar Öncelikle enginarı kalbine kadar güzelce temizleyerek başlayın. Ardından 3 ila 5 dakika kadar haşlayın ve alüminyum folyoyla sarın. Bu şekilde buzluğa atabilirsiniz. 5. Asma yaprağı 6. Barbunya 7. Domates Domates dondurulduğunda bir nebze lezzet kaybı yaşasa da şimdi anlatacağımız yöntemle bu kaybı en aza indirebilirsiniz: Domatesi dörde bölün ve haşlayın. Ardından domatesleri bekletmeden hemen soğuk suyla şoklayın. Şoklanmış domatesleri kuruladıktan sonra poşetleyip derin dondurucuda saklayabilirsiniz 8. Taze fasulye Taze fasulyeyi dilediğiniz şekilde bölün ve beş dakika kadar haşlayın. Haşlanmış fasulyeleri kuruladıktan sonra poşetleyip derin dondurucuda saklayabilirsiniz 9. Bezelye Bakla için kullandığınız yöntemi bezelyeler için de kullanabilirsiniz. Yani, bezelyenin içini 3 dakika kadar haşlayın. Haşlanmış bezelye içlerini kuruladıktan sonra poşetleyip derin dondurucuda saklayabilirsiniz 10. Bamya 11. Kızılcık 12. Vişne 13. Böğürtlen

İyice yıkayın ve temizlenmesi gereken yerleri varsa temizleyin. Kuruladıktan sonra plastik kaplar içerisinde dondurucuya kaldırabilirsiniz. 14. Frambuaz 15. Çilek

İyice yıkayın ve temizleyin. Ardından çilekleri ikiye bölüp iyice kurulayın. Sonrasında derin dondurucuda saklamak için hazır olacaklar. 16. Ananas

Ananası soyup ortasını çıkardıktan sonra dilimleyin. Suyunu süzdürüp kuruladıktan sonra derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Dilerseniz suyunu da buz kalıplarına doldurarak dondurabilirsiniz.