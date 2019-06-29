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Kış Boyunca Tüketebileceğiniz 16 Yaz Meyvesi ve Sebzesi

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Yaz mevsiminin her şeyi bir başka güzel. Özellikle de meyveleri ve sebzeleri… Kış mevsimi geldiğinde, annelerimizin de dediği gibi, ne salatalığın tadı oluyor ne de domatesin. Eminiz ki o anlarda siz de yazı çok özlüyorsunuz. Ama endişelenmenize gerek yok! Her sebze ve meyve derin dondurucuda saklanmak için uygun olmasa da özleminizi bir nebze dindirecek bazı önerilerimiz var.

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Kış Boyunca Tüketebileceğiniz 16 Yaz Meyvesi ve Sebzesi
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Öncelikle derin dondurucu kullanmakla ilgili pek tecrübeniz yoksa derin dondurucuda yiyecek saklamanın püf noktalarına değinelim

-Yiyeceklerinizi, eğer ki pişmiş ise tamamen soğuduktan sonra, mutlaka plastik kaplara ya da plastik poşetlere koymalısınız. Cam kaplar donduğunda çatlayabileceği için kesinlikle kullanmayın.
-Yiyeceklerin poşetlerinin veya plastik kaplarının üstüne mutlaka tarih yazın. Böylelikle tüketmeniz gereken süre içerisinde tüketmiş olursunuz.
-Bu kuralımız ise tüm dondurulmuş ürünler için geçerli: Çözünen hiçbir ürünü tekrar dondurmamalısınız ve kısa süre içerisinde tüketmelisiniz.
-Donduracağınız ürünlerin kuru olduğundan ve poşetlerinin hava almadığından emin olun.

1. Mısır

 

2. Börülce

3. Bakla

Baklanın tanelerini ayıkladıktan sonra onları sadece 3 dakika haşlamanız ve kurulayıp poşetlemeniz yeterli.

4. Enginar

Öncelikle enginarı kalbine kadar güzelce temizleyerek başlayın. Ardından 3 ila 5 dakika kadar haşlayın ve alüminyum folyoyla sarın. Bu şekilde buzluğa atabilirsiniz.

5. Asma yaprağı

6. Barbunya

7. Domates

Domates dondurulduğunda bir nebze lezzet kaybı yaşasa da şimdi anlatacağımız yöntemle bu kaybı en aza indirebilirsiniz: Domatesi dörde bölün ve haşlayın. Ardından domatesleri bekletmeden hemen soğuk suyla şoklayın. Şoklanmış domatesleri kuruladıktan sonra poşetleyip derin dondurucuda saklayabilirsiniz

8. Taze fasulye

Taze fasulyeyi dilediğiniz şekilde bölün ve beş dakika kadar haşlayın. Haşlanmış fasulyeleri kuruladıktan sonra poşetleyip derin dondurucuda saklayabilirsiniz

9. Bezelye

Bakla için kullandığınız yöntemi bezelyeler için de kullanabilirsiniz. Yani, bezelyenin içini 3 dakika kadar haşlayın. Haşlanmış bezelye içlerini kuruladıktan sonra poşetleyip derin dondurucuda saklayabilirsiniz

10. Bamya

11. Kızılcık

12. Vişne

 

13. Böğürtlen


İyice yıkayın ve temizlenmesi gereken yerleri varsa temizleyin. Kuruladıktan sonra plastik kaplar içerisinde dondurucuya kaldırabilirsiniz.

14. Frambuaz

15. Çilek


İyice yıkayın ve temizleyin. Ardından çilekleri ikiye bölüp iyice kurulayın. Sonrasında derin dondurucuda saklamak için hazır olacaklar.

16. Ananas


Ananası soyup ortasını çıkardıktan sonra dilimleyin. Suyunu süzdürüp kuruladıktan sonra derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Dilerseniz suyunu da buz kalıplarına doldurarak dondurabilirsiniz. 

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