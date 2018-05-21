Karşınızdakinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

İşte karşınızdaki kişinin size yalan söyleyip söylemediğini anlamanın ipuçları

İnsanlar bazen ondan doğruyu beklediğiniz halde size yalan söyleyebilir. Bu hoş olmayan durumu ortadan kaldırmak mümkün tabi.

Yalan söyleyen insanlar genelde yakından incelenmek istemezler. Yalan söylemeden evvel ellerini suratına götürmeleri, çenesine destek vermeleri ya da burunlarıyla oynamaları çok muhtemel. Bu gibi davranışlara da dikkat etmelisiniz.

Yapılan araştırmalara göre yalan söyleme esnasında burun daha da sıcak oluyor. Denemek için ona ucu açık bir soru sorun, cevabından sonra burnunu öpmeyi deneyin. Farkı göreceksiniz.

Ona bir soru yönelttiğinizde, cevap vermeden önce diliyle oynuyor ya da dudaklarını ısırıyorsa dikkatli olun. Bu hareketi yaparken aslında sorudan kaçmayı umuyor. Konuşurken bacaklarına dikkat edin. Koyacak yer bulamıyor, masa veya sandalyenin bacağına sarma ihtiyacı duyuyor ya da istemsizce sallıyorsa muhtemelen tedirgindir ve bu tarz hareketlerin ardından yalan gelebilir!

Gözleri kaçırmanın bir yalan belirtisi olduğunu çokça duyduk. Ama bunun tersi olarak lüzumsuz uzun süre gözlerinizin içine bakarak konuşuyorsa dikkatli olmasınız. Çünkü muhtemelen; gizlediği hiçbir şey olmadığını kanıtlamaya çalışırken, samimi olduğuna inanmanız için uğraşan bir yalancı!

“Dün gece nerdeydin?” veya “Beni hiç aldattın mı?” gibi basit bir soru karşısında duraklar ya da sorunuzu anlamamış gibi tekrarlarsa çok büyük ihtimalle yanıtı yalan olacaktır. Zaman kazanmaya çalışıyor! “Biliyorum bu biraz garip gelecek ama..”, “buna inanmayacaksın ama…” Cümlelerine dikkat! “Ama”lar tehlikedir, ardından yalan gelmesi oldukça muhtemel. Eğer “dün gece arkadaşlarlaydık” gibi kesin cümleler kurarken omuzlarını silkiyorsa; dikkatli olun! Bu hareket genelde o cümleyi bilinçsizce söylediğinin resmidir.