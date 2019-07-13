Karpuz ve Kavunla Hazırlayabileceğiniz 11 Yaz Smootie’si

Yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri kavun ve karpuzla hazırlayabileceğiniz lezzetli ve sağlıklı yaz smoothie'leri...

Hepimizin yaz mevsimini sevmek için birçok sebebi olabilir. Fakat bizim için en önemlisi lezzetli mi lezzetli meyveleri! Hem sağlıklı hem de lezzetli bu meyveleri birçok tarifte kullanmak mümkün. Özellikle kavun ve karpuz gibi sulu meyveler, birkaç malzeme ile birleştiğinde ortaya harika şeyler çıkabiliyor. Eğer siz de bu iki meyvenin lezzetini ikiye katlamak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. Oldukça pratik yaz smoothie’si tariflerimiz için sizi hemen aşağıya alalım!

Tüm bu tariflerde kullanacağınız meyvelerin soğuk olması gerektiğini unutmayın!

1. En kolay tarifimiz ile başlayalım: 2 Malzemeli Karpuzlu Smoothie



İhtiyacınız olan malzemeler, çeyrek karpuz ve 2 su bardağı buz. Karpuzun çekirdeklerini ve kabuklarını ayıklayarak başlıyoruz. Sonrasında karpuzumuzu blendera koyuyoruz ve buzları ekliyoruz. Pürüzsüz bir püre karışımı elde edene kadar blenderı çalıştırmaya devam ediyoruz. İşte smoothie’niz hazır!

2. Kavunlu Smoothie



200 ml süt, 4 dilim kavun, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı balı bir blenderda karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir karışım elde edince afiyetle içiyoruz!

3. Dondurmalı Karpuzlu Smoothie



1-2 dilim karpuz, 3 top vanilyalı dondurma ve bir bardak buz bu tarif için yeterli olacaktır. Tarifimize ilk olarak buzları blenderdan çekerek başlıyoruz. Sonrasında çekirdeklerini ve kabuklarını ayıkladığımız karpuzu ve dondurmayı ekliyoruz. Karışım pürüzsüz bir hal aldığında erimesine izin vermeden hemen içiyoruz!

4. Elmalı ve Kavunlu Smoothie



2 dilim kavun, 1 kaşık süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı elma suyu ve buzumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri blenderda karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir karışım elde ettiğimizde bekletmeden içiyoruz!

5. Karpuzlu Diyet Smoothie



1 muz, 1 avuç ahududu, 2-3 dilim karpuz, yulaf ezmesi ve bir bardak portakal suyumuzu hazırladıktan sonra tarifimize başlayabiliriz. Oldukça basit olan bu tarifte tüm malzemeleri blendara koyup pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. İşte hazır!

6. Muzlu ve Karpuzlu Smoothie



1 bardak badem sütü, 1 adet soyulmuş ve dilimlenmiş muz, 2 dilim karpuz ve 2 çay kaşığı balımızı hazırladıktan sonra tek yapmamız gereken bu malzemeleri blendera atmak ve pürüzsüz bir karışım elde edince afiyetle içmek!

7. Çilekli ve Kavunlu Smoothie



10 adet çilek, 2 dilim kavun, yarım muz, 1 yemek kaşığı süt ve 1.5 yemek kaşığı süzme yoğurdu hazırladıktan sonra malzemelerimizin tamamını blendera atıyoruz. Pürüzsüz bir karışım elde edince de afiyetle içiyoruz!

8. Hurmalı ve Kavunlu Smoothie



Yarım kavun, 10 adet hurma ve ve bir bardak yaban mersinini blenderda karıştırıyoruz. Hurmaların çekirdeğini çıkarmayı unutmayın! Pürüzsüz bir karışım elde ettiğinizde smoothie’nizi afiyetle içebilirsiniz!

9. Muzlu ve Kavunlu Smoothie







1 orta boy muz, 1 çimdik tarçın, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 çay kaşığı bal ve 2 dilim kavunu pürüzsüz bir karışım elde edene kadar blenderda karıştırıyoruz. Afiyet olsun!

10. Bisküvili Karpuzlu Smoothie



3 dilim karpuz, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 5 adet bisküvimizi hazırladıktan sonra tarifimize başlayabiliriz. Karpuzumuzun çekirdeklerini çıkartıyoruz ve tüm malzemeleri blendera atıyoruz. Pürüzsüz bir karışım elde ettiğimizde smoothie’miz hazır olacak.

11. Çilekli, Yeşillikli ve Kavunlu Smoothie



2 dilim kavun, 1 kase çilek, bir bardak kadar ayıklanmış ıspanak ve taze nane karışımı ve iki yemek kaşığı suyu bir blender’da karıştırıp pürüzsüz bir karışım elde ediyoruz. İşte smoothie’niz hazır!