Karanlıkta Bile Hayatta Kalabilen Bakımı Kolay 15 Ev Bitkisi

İşte ışığa ihtiyaç duymadan büyüyebilen birbirinden güzel 15 bitki!

Bitkilerin en temel ihtiyacı olan su ve güneş ışığı, doğru oranlarda verilmediğinde bitkinin zarar görmesine hatta ölmesine neden olabiliyor. Özellikle de bitkileriniz güneş ışığından pek de hoşlanmıyorsa… Evet, yanlış okumadınız! Kimi bitki güneş ışığına ihtiyaç duysa da kimi bitki de karanlık ortamlarda daha mutlu olabiliyor. Eğer fazla ışık almayan bir eviniz varsa üzülmeyin! Sizler için derlediğimiz bu bitkilere sayesinde siz de evinizde bitki bakabilir, karanlıkta yaşamayı seven minik dostlarınızla evinizi renklendirebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz neredeyse karanlıkta yaşayabilen 15 bitki…

Bitki bakımı, kimi insan için oldukça kolay olsa da kimi insan için oldukça karmaşık olabiliyor. Sizler için derlediğimiz bakımı en kolay 9 bitkiye buradan ulaşabilirsiniz.

1. Çin herdemyeşili



Neredeyse 22 alt türü bulunan Çin herdemyeşili, birçok kültürde “şans” bitkisi olarak biliniyor. Evinize şans getiren bu güzelliğin tek ihtiyacıysa nemli bir toprak! Kendisini soğuk havalardan ve direkt güneş ışığından koruduğunuz sürece en yakın arkadaşınız olmaya hazır Çarpıcı desenleriyle dikkat çeken bu bitkiye bayılacaksınız!

2. Duvar sarmaşığı



Duvar sarmaşıklarını daha önce gördüğünüze eminiz! Kimi türleri yeşil olan bu güzel bitkinin kimi türleri de sarı, turuncu hatta bej rengi olabiliyor. Nemli bir toprağa ihtiyaç duyan bu minik dostumuz, karanlık odalarda büyümeyi ve etrafı sarıp sarmalamayı hiç sorun etmiyor. Eğer sarmaşıkları seviyorsanız tam size göre!

3. Paşa kılıcı



Bakımı en kolay bitkilerden biri olan paşa kılıcını soldurmak neredeyse imkansız! Karanlıkta yaşamayı hiç sorun etmeyen bu dostumuz, siz onu sulamayı unutsanız da yanınızda olmaya devam edecektir. Bitki bakımı konusunda şanssız olanlar için oldukça ideal bir bitki.

4. Platycerium



Neredeyse 18 alt türe sahip olan platycerium, antre ve banyo gibi az ışık alan odalar için oldukça ideal. Direkt olarak güneş ışığından hoşlanmayan bu güzelliği haftada bir sulamanız yeterli. Ayrıca kendisini doğal ortamında ağaç gövdelerine tutunmayı çok seviyor. Yani kendisini bir kanca yardımıyla tavana asabilir, dekoratif bir görüntü yakalayabilirsiniz. Böylelikle minik dostunuz da mutlu olabilir

5. Şans bambusu



Direkt olarak güneş ışığından hoşlanmayan şans bambuları, banyolar ve ofisler için oldukça idealdir. Su dolu bir vazonun içinde bakabileceğiniz bu güzelliklerin suyunu, 2-4 haftada bir değiştirmeniz yeterli. Eğer dilerseniz bambunuzu toprağa da ekebilirsiniz. Ancak drenaj ve sulama konusunda oldukça dikkatli olmanız şart!

6. Difenbahya



Neredeyse 50 alt türe sahip olan difenbahya, kökenlerinin Meksika’ya dayanmasından olsa gerek ılık ve kuru havalara bayılıyor. Bu nedenle kendisinin toprağını nemli tutmanız oldukça önemli. Ayrıca yendiğinde sağlık problemlerine neden olabilen bu hırçın miniği küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutmanız gerektiğini de hatırlatalım!

7. Hava bitkisi

Dünyanın dört bir yanında neredeyse 650 alt türe sahip olan hava bitkileri, toprağa ihtiyaç duymuyor. İhtiyacı olan nemi havadan karşılayabilen bu güzelliklerin tek ihtiyacı olan şey nemli bir ortam! Dolayısıyla banyolar için oldukça ideal olan hava bitkilerini haftada birkaç kez havaya su püskürterek sulayabilirsiniz. Ayrıca kendilerinin teraryumların içerisinde de harika gözüktüğünü eklemeden geçmeyelim!

8. Topçu çiçeği



Kadife dokulu yapraklarıyla kalbimizi çalan bu minik, bakımının kolay oluşuyla da evlerimizin vazgeçilmezi oluyor. Nemli ortamlarda yaşadığında daha mutlu olan topçu çiçeklerini teraryum da yetiştirmeniz de mümkün. Maksimum 15-30 santim büyüyebildiği için dar alanlarda yetiştirmeye de oldukça uygun. Kendisini sıcaktan ve rüzgardan korumayı unutmamanız gerektiğini de söyleyelim!

9. Kurdele çiçeği



Bulunduğu her ortama (karanlık ortamlara bile!) uyum sağlayabilen kurdele çiçeği, bakımı en kolay bitkilerden biri. Evin içerisindeki kirli havayı da temizleyebilen bu güzelliğin tek ihtiyacı, drenajı iyi yapılmış bir saksı! Ayrıca kendisini direkt olarak güneş ışığından uzak tutmanız da şart. Dilerseniz dış mekanda dilerseniz iç mekanda kolaylıkla bakabileceğiniz bu bitkiye bayılacaksınız!

10. Deve tabanı

Büyük ve yemyeşil yapraklarıyla tanıdığımız deve tabanı, ofisler için oldukça ideal. Hızlı büyümeleriyle kalbimizi çalan bu güzellikler, yalnızca yılda bir toprak ve saksı değişimine ihtiyaç duyuyor. Tabii bu da zorunlu değil, eğer daha fazla büyümesini istemiyorsanız kendisine aynı saksının içerisinde bakmaya devam edebilirsiniz.

11. Philodendron

Neredeyse 500 alt türe sahip olan bu güzel dostumuz, iç mekanlara bayılıyor desek yeridir! Büyük ve gösterişli yapraklarıyla kalbimizi çalan philodendron, oldukça sanatsal bir yöne de sahip Kendisini Picasso’nun tablolarında bol bol görebilirsiniz!

12. Asplenium nidus

Kuru havaya bayılan bu güzelliğin tek ihtiyacı olan şey loş bir ortam! Eğer daha desenli yapraklara sahip olmasını istiyorsanız arada güneş ışığına çıkartarak güneşlenmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki direkt olarak güneş ışığı görmediğinden emin olmanız şart.

13. Dua çiçeği



Gündüzleri yapraklarını açan geceleri karanlıkta kapatan bu güzelliğin adı, dua eden ellere benzemesinden geliyor. Kireçli sulardan hoşlanmayan dua çiçeklerini sularken bekletilmiş ve ılık su kullanmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca toprağının tamamen kurumadığından da emin olmanız şart. Bu şartları sağladığınız sürece minik dostunuz oldukça mutlu olacaktır!

14. Yelken çiçeği



Bulunduğu ortamın havasını temizleyen yelken çiçekleri, yatak odaları için oldukça ideal. Loş ortamlarda bulunmayı hiç sorun etmeyen bu güzellikler, ofislerin de vazgeçilmez bir parçası! Eğer daha fazla çiçeğe sahip olmasını istiyorsanız kendisini arada bir güneş ışığına çıkartarak güneşlenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kendilerinin fazla sulanmaktan hoşlanmadığını da söyleyelim!

15. Salon sarmaşığı



Yine bulunduğu ortamdaki havayı temizleyebilen ve karanlıkta hayatta kalabilen başka bir dostumuz daha! İngilizce adının şeytan sarmaşığı olma sebebiyse kendisini soldurmanın neredeyse imkansız olması! Karanlıkta, aydınlıkta, nemli toprakta ya da kuru toprakta rahatlıkla yaşayabilen bu güzelliğin evcil hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutulması gerektiğini de hatırlatalım. Aksi takdirde tüketilmesi durumunda çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir!