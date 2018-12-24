Karanfil yağının faydaları

Karanfil yağının sağlığımıza olan faydaları çok geniştir. Karaciğer sağlığı cilt sağlığı özellikle de diş sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Karanfil yağının çeşitli rahatsızlıklara karşı olan faydalarını şu şekilde sıralayabilmek mümkündür.

İşte karanfil yağının birbirinden ilginç faydaları...

Cilt sağlığı ve akne:

Akneyi ortadan kaldırmak için doğal bir çare olarak, 3 damla karanfil yağını alın ve 2 tatlı kaşığı ham bal ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüzde bekleterek sonrasında ılık su ile durulayın. Balın ve karanfilin antioksidan etkisi sivilcelerinizi hızlı bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Güçlü antioksidan özellikleri barındırmaktadır:

Antioksidanlar, hücre ölümü ve kanser de dahil olmak üzere serbest radikallerin neden olduğu hasarı tersine çeviren moleküllerdir. Araştırmalar, antioksidanların yaşlanma dejenerasyonunu yavaşlattığını ve vücudu kötü bakteri ve virüslere karşı koruduğunu göstermiştir. Yüksek antioksidan seviyesi ve öjenol seviyeleri nedeniyle karanfil ayrıca “koruyucu” madde olarak bilinmektedir.

Sindirime ve ülsere yardımcı:

Geleneksel karanfil yağı kullanımları arasında hazımlığı iyileştirme, kabızlı önleme, ülsere iyi gelme gibi seçenekler yer almaktadır. 2011'de yayınlanan çeşitli hayvan modellerini kullanan bir çalışma, karanfil yağının hem gastro-koruyucu hem de anti-ülser özelliklerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Karanfil yağının dişe etkileri:

Karanfil yağı içerisinde ojenol madde bulundurmaktadır. Ojenol madde doğal anestezik ve antibakteriyeldir. Karanfil yağı ağız ve diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olur.

Karanfil yağı diş için nasıl kullanılır?:

İlk olarak top şekline getirilmiş pamuğu alın ve karanfil yağının içerisine daldırın. Ağrının olduğu bölgeye karanfil yağı olan pamuğu batırın ve bir süre bekletin. Karanfil yağınız yoksa , tam bir karanfil kullanabilirsiniz . Karanfil etkilenen bölgeye yerleştirin ve ağrı gelene kadar orada bırakın. Karanfil yağının etkisi çok güçlü ise, seyreltmek için zeytinyağı kullanın .