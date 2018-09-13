Kadınların Cinsel Uyarılmasını Etkileyen Bilinçdışı 9 Faktör

Temel içgüdü olarak kabul edilen cinselliğin genlerimizle bir ilgisi olabilir mi? Bizi başkalarına çeken şey hakkında bilinçli olarak düşündüğümüzde, seksi bir gülümseme, harika bir mizah anlayışı veya çekici bir fiziğe odaklanabiliriz.

Ama hiçbir zaman cazibemizi başkalarına karşı bilinçsizce etkileyen faktörleri düşünmeyiz. Bilinçdışı faktörler karşımızdakine karşı ilk kıvılcımların oluşmasına ve romantik etkileşimlerin gücünü arttırmasına sebep olabilir. Erkekler de kadınlar da bilinçdışı faktörlerden etkilenir. Kadınların potansiyel kişiyi çekici ya da itici bulmasında sebep olabilecek bilinçdışı faktörleri aşağıdaki listeden okuyabilirsiniz.

1. Genetik etkiler

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma, DNA dizilimlerindeki varyasyonların cinsel arzu, uyarılma ve fonksiyon üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Genetik geçmişimizin cazibemizi etkileyeceğini pek düşünmemiş olsak da bu oldukça mümkün. Genlerimiz potansiyel eşimize karşı cinsel çekimimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip.

2. Bağışıklık sistemimizdeki büyük doku uygunluk kompleksinin etkileri

Bağışıklık sistemimizdeki büyük doku uygunluk kompleks genleri bilinçsizce cinsel arzularımızı etkiliyor. Hatta evrimsel olarak bakacak olursak, gelecekteki çocuklarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendimizinkinden farklı bağışıklık genlere sahip bir eş ile birlikte olmak yararlı olacaktır.

3. Bağışıklık geninin çiftler arasında benzerliğinin etkileri

Eşimizi seçmiş olsak bile genlerin uyumlu ya da uyumsuz olma durumu ilişkilerimizi etkilemeye devam eder. Yapılan bazı araştırmalar sonucu kadınların bağışıklık geniyle benzerlik gösteren erkeklere karşı cinsel olarak daha az uyarıldığı ve erkeğin cinsel ilerlemesini reddetme olasılığının arttığı tespit edildi.

4. Adet döngüsü ve hormonal etkiler

Kadınlar genellikle adet döngülerinin verimli ya da verimsiz döneminde olduklarından habersizdir ancak bu önemli bir etkendir. Adet döngüsü boyunca çekimleri büyük oranda değişir. Örneğin döngüde çekim güçlerinin yüksek olduğu yani verimli oldukları bir dönemse sert ve daha erkeksi mizaca sahip olan erkeklere karşı daha fazla ilgi duyarlar. Aynı zamanda döngüde verimsiz oldukları bir dönemlerde kadınsı yüze sahip erkeklere karşı daha fazla ilgi duyarlar.

5. Östrojen ve progesteron seviyelerinin etkileri

Verimli döneminde olan kadınlar, erkeklerin en çok kokusundan etkilenir. Eşlerini seçmiş olsalar bile östrojen seviyeleri yüksek olduğunda birlikte oldukları adamın dışında bir erkekle ilgilenebilirler. Progesteron seviyeleri, yani adet döngüsünde rol oynayan bu hormon yüksek olduğunda ise birincil partnerleriyle daha fazla ilgilenirler.

6. Verimlilik döneminin kadınlara etkileri

Adet döngüsü içinde verimli döneminde olan kadınlar etnik kökenli biriyle tanışmak konusunda ilgili olabilirler.

7. Aile benzerlikleri

Yapılan bazı araştırmalar kadınların ailesindeki erkeklere benzeyen erkeklere ilgi duyduğunu ortaya çıkarıyor. Hatta aile üyelerinden de ziyade kendilerine benzeyen erkeklere ilgi duyabiliyorlar. Bu araştırmaların tam tersi sonuçlar elde edilen araştırmalar da bulunuyor, yani bu konu netleşmiş değil. Burada kadınları etkileyen önemli faktörlerden biri yine genler oluyor.

8. Bilinçaltının cazibeye etkileri

Bilinçaltı cazibeye gelecek olursak, kadınların çoğu zaman cinsel uyarılmalarının sebeplerini anlamıyor. Araştırmacılar bir deney için kadınlara üç porno film izletti ve bunlardan bir tanesi iki kadın, bir tanesi iki erkek ve diğeri ise bir kadın bir erkekten oluşan filmler oldu. Kadılar filmleri izlerken cinsel uyarılmalarını not ettiler. Araştırma sonuçları kadınlardan biri lezbiyen biri heteroseksüel olmasına rağmen üç filme karşısında da uyarıldıklarını gösterdi. Aynı araştırma erkekler üzerinde uygulandığında ise erkeklerin daha çok kadınlara karşı daha fazla uyarıldığını gösterdi. Bu araştırma aynı zamanda kadınların erkeklere göre daha fazla güçlü bir cinselliğe sahip olduğunu, kendi yönelimi ne olursa olsun her iki cinsiyetten de daha fazla etkilendiklerini gösterdi.

9. Bilinçdışı faktörlerin kadınlar üzerindeki güçlü etkisi

Her ne kadar bilinçdışı faktörleri çok sık düşünmesek de kadınların cinsel cazibesi üzerinde oldukça büyük etkiye sahip. Kadınların cinsel anlamda uyarılmaları için yalnızca fiziksel özellikler değil, genlerindeki yapı, aile ilişkileri, adet döngüleri vb birçok etken olabilir.