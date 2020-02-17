Kadınların bir an önce vazgeçmesi gereken 10 alışkanlık

Günlük hayatta yaptığınız basit davranışların sizi daha solgun ve hasta gösterebileceğini biliyor muydunuz?

İşte Sık Sık Yapıldığında Sağlıksız ve Solgun Görünmenize Sebep Olan 10 Alışkanlık

Günlük hayatımızda fark etmeden yaptığımız basit davranışlar, uzun vadede sağlığımızı etkileyebiliyor. Durum böyle olunca birçok insan, daha sağlıklı bir hayat için alışkanlıklarını değiştiriyor. Yapacağınız bu minik değişiklikler cilt sağlığınızı, kemik ve kas sağlığınızı hatta mental sağlığınızı olumlu yönde etkileyebiliyor. “Peki neymiş bu değiştirilmesi gereken davranışlar?” dediğinizi duyar gibiyiz.

1. Sık sık naylon çorap giymek



Sık sık naylon çoraplar ve dar kotlar giymek, bacaklarınızda ve bikini bölgenizde batık oluşumuna neden olabilir. Rahat bir şekilde dışarıya doğru büyüyemeyen vücut kılları, içe doğru büyüyerek kötü bir görüntü oluşturabilir. Bu gibi durumlardan kaçınmak için bacaklarınızı sık sık keseleyebilir, her duştan sonra nemlendirmeye özen gösterebilirsiniz. Ek olarak naylon gibi sağlıksız materyaller yerine nefes alan kumaşlarla üretilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

2. Bulaşıkları yıkarken sünger kullanmak



Yapılan araştırmalar pis temizlik süngerlerinin yaklaşık 50 milyar bakteri bulundurduğunu kanıtlıyor! Eğer bulaşık süngerini kullandıktan sonra ellerinizi iyice temizlemiyorsanız bu bakterileri vücudunuza, hatta yüzünüze taşımanız da kaçınılmaz olacaktır. Sivilce, akne ya da çeşitli yaralarla boğuşmak istemiyorsanız bulaşık süngerinizi kaynatarak ya da alkole batırarak temizlemenizde fayda var. Tabii doğal bir sünger almak da bir diğer sağlıklı alternatif!

3. Sık sık soya ürünleri tüketmek



Soya bitkisi hayvansal protein için oldukça iyi bir alternatif olsa da sık tüketimde çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Kanser riskinden tutun da Alzheimer hastalığına kadar birçok ciddi hastalığa davetiye çıkaran soya ürünleri, olabildiğince az tüketilmeli. Özellikle hamile kadınların soya ürünleri tüketimi konusunda doktoruna danışmasında fayda var!

4. Islak saçları havluyla sarmak



Eğer duştan sonra ıslak saçlarınızı havluyla sarıyorsanız geçmişler olsun! Islak saçları havluyla sarmak, tam olarak bir sauna etkisi yaratır. Yani saçlarınız yıpranır, kurur ve daha hızlı yağlanmaya başlar. Eğer kuru ve yıpranmış saçlara sahip olmak istemiyorsanız saç havlunuzu pamuklu bir havluyla değiştirebilir, havluyu uzun süre saçınızda tutmamaya özen gösterebilirsiniz.

5. Yüzünü havluyla kurulamak



Yüzünüzü yıkadıktan ya da duş aldıktan sonra kurulanmak için havlu kullanmak, cildinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri! Binlerce bakterinin yaşam alanı olan ıslak havluları kullanmak, sivilce ve akne problemlerine yol açabilir. Eğer daha parlak ve sağlıklı bir cilt istiyorsanız havlu kullanmayı bırakmalı, tek kullanımlık peçetelere bir şans vermelisiniz.

6. Köpüklü banyolar yapmak ya da banyo topu kullanmak



Uzun ve yorucu bir günün ardından kim köpük banyosuna hayır diyebilir ki? Cevap veriyoruz: Sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenler! Banyo köpüklerinin ya da toplarının içerisinde bulunan kimyasallar, cildinizin pH dengesine zarar vererek genital bölgelerinizin florasını bozar. Cildiniz için en sağlıklı temizlenme yöntemlerinden biri duştur. Yine de köpük banyolarına karşı koyamıyorsanız doğal ürünler kullanmaya özen gösterebilirsiniz.

7. Makyaj malzemelerini tuvalette tutmak



Kozmetik ürünler, genellikle banyoda muhafaza edilse de bu oldukça yanlış. Banyonun nemli atmosferi, ürünlerin çok daha hızlı bozulmasına yol açtığı gibi kıvamlarının da değişmesine neden olabiliyor. Ek olarak tuvaletlerin bol bakterili ortamlar olduğunu da hatırlatalım. Bu nedenle daha sağlıklı bir cilt için kozmetik ürünlerinizi tuvalet dışında, kapaklı dolaplarda saklamanızda fayda var.

8. Parmak arası terlik giymek



Parmak arası terlikler, vücudunuzun ihtiyacı olan desteği sağlayamaz. Bu nedenle parmak arası terlik kullanımı; zedelenmelere, incinmelere ve çeşitli sakatlıklara yol açabilir. Ek olarak günümüzde birçok parmak arası terlik plastikten üretiliyor dolayısıyla kansere davetiye çıkarabiliyor.

9. Saçını siyaha boyamak



Koyu renk saç boyaları, paraphenylenediamine adı verilen bir madde içerir. Bu madde; alerjilere, komaya ve uzun vadeli sağlık problemlerine neden olabilir. Ek olarak koyu renk pigmentler birçok zararlı element barındırır. Bu elementler, kanser oluşumunu tetikleyebilir. Eğer saçlarınızı koyu renklere boyamak istiyorsanız bitkisel ürünler tercih etmenizde fayda var.

10. Uzun tırnaklara sahip olmak



Hepimizin bildiği gibi uzun tırnaklar, birçok bakteri barındırır. Eğer uzun tırnaklara sahipseniz ellerinizi ne kadar yıkarsanız yıkayın düzgün bir el temizliği yapmanı mümkün değil. Tırnaklarınızın altında yaşayan bu bakteriler, birçok cilt problemini de beraberinde getirir. Eğer sağlıklı bir cilt istiyorsanız tırnaklarınızı kısaltmanızda ve düzenli olarak temizlemenizde fayda var.