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Kadınlar ve korkuları

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Aşık olmak kadar güzel bir duygu yok. Yaşattığı mutluluk, verdiği keyif, hayatınıza kattığı heyecan vazgeçilmez şeyler. Ancak aşk ile başlayan bir ilişki her zaman böyle seyretmiyor. Burada aşkın ömrü kaç yıldır tartışması yapmıyoruz ama şu da bir gerçek ki kadınların çoğu ilişkinin beraberinde getirdiği sıkıcı, ortalama yaşamı sevmiyor. Kadınların ilişkiden korkmasıyla, erkeklerin ilişkiden korkmasını karıştırmayın. Erkekler seks için yalan söylerken, kadınlar duyguları için endişe ediyor.

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Kadınlar ve korkuları
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1. Bir kadın hayatını bir erkekle paylaşmaktan korkmaz, onun korktuğu kendi önceliklerinin değişmesidir.

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2. Bir kadın asla bağlanmaktan korkmaz, onu korkutan arkadaşlarından ayrılma ihtimalidir.

kadÄ±nlar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

3. Bir kadın “aman ne olacaksa olsun” demekten çekinmez, onun çekindiği kendini boş verme ihtimalidir.

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4. Bir kadın ateşi hissetmekten korkmaz, o kendi içindeki kıvılcımı kaybetmekten korkar.

ateÅli kadÄ±nlar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

5. Bir kadın incinmekten, yaralanmaktan korkmaz, bir daha toparlayamamaktan korkar.

aÄlayan kadÄ±nlar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

6. Bir kadın ilişkisinin kendisini yumuşatmasından tedirgin olmaz, onu tedirgin eden köşelerini kaybetmesidir.

yataÄa baÄlanmak ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

7. Bir kadın kalmaktan korkmaz, bir daha çıkamamaktır onu asıl korkutan.

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8. Bir kadın hayatının geri kalanını tek bir erkekle geçirecek olmaktan çekinmez, onun çekindiği o erkeğin aynı kalıp kalamayacağıdır.

ilgisiz erkek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

9. Bir kadın beraber vakit geçirmekten asla sıkılmaz, onun sıkıntısı her şeyi beraber yapmaktır.

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10. Bir kadın ileri gitmekten, ilerlemekten korkmaz, o geçmişe saplanıp kalmaktan korkar.

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11. Bir kadın rahatlıktan korkmaz, rahatlığın onu boşvermiş, umursamaz biri yapacağından korkar.

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12. Bir kadın sürekli aynı partner ile sevişmekten korkmaz, bir daha asla sevişememe ihtimalidir onu korkutan.

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13. Kadın partnerini sevmekten değil, bir daha kendini eskisi kadar sevemeyeceğinden korkar.

Uyku ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

14. Bir kadın kendi isteklerinin gerçekleşmeyeceğinden korkmaz, hiç istemediği şeylerin hayatına girmesinden korkar.

KadÄ±nlar ve aÅk ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

15. Ve bir kadın bir gün yalnız kalmaktan değil, yalnızlığı bir daha eskisi kadar sevemeyeceğinden korkar.

terk eden kadÄ±n ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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